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“nemesis 2018” İcra Edildi

ABD, İNGİLTERE, İSRAİL, FRANSA VE YUNANİSTAN FİİLEN, MISIR, İTALYA VE ÜRDÜN GÖZLEMCİ OLARAK KATILDI

“nemesis 2018” İcra Edildi

ABD, İNGİLTERE, İSRAİL, FRANSA VE YUNANİSTAN FİİLEN, MISIR, İTALYA VE ÜRDÜN GÖZLEMCİ OLARAK KATILDI

01 Kasım 2018 Perşembe 10:51
“nemesis 2018” İcra Edildi

ABD, İNGİLTERE, İSRAİL, FRANSA VE YUNANİSTAN FİİLEN, MISIR, İTALYA VE ÜRDÜN GÖZLEMCİ OLARAK KATILDI

Lefkoşa, 1 Kasım 18 (.): Rum yönetiminin tek yanlı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölge”de (MEB) dün, petrol ve doğal gaz platformları ve ticari gemilerin karşı karşıya kalabileceği kazalar, terör saldırıları, deniz kirliliği gibi durumların göğüslenmesi amacını taşıyan “Nemesis 2018” kod isimli uluslararası tatbikat icra edildi.

Fileleftheros “ ‘Nemesis, Türk Meydan Okumalarına Cevap… 10 Savaş Gemisi, 8 Helikopter ve Uçak İle 750’nin Üzerinde Askerî Yetkili Katıldı” başlık ve spotlarıyla aktardığı haberinde, Limasol’un yaklaşık 25 deniz mili açığındaki üç bölgede icra edilen tatbikata ABD, İngiltere, İsrail, Fransa ve Yunanistan’ın fiilen; Mısır, İtalya ve Ürdün’ün de gözlemci olarak katıldığını yazdı.

Habere göre, Rum Savunma Bakanı  Savvas Angelidis, bakanlığının, Rum yönetiminin enerji programının kesintisiz devam etmesi için bütün birimlerle işbirliği olduğunu söyledi. Rum yönetiminin, diğer ülkelerin hava ve deniz kuvvetleri ile özel şirketlerin katıldığı tatbikatta, platformlarda veya ticari gemilerde kaza, terör saldırısı ve diğer tehlikeyle karşılaşılması durumunda etkin işbirliği ve eşgüdümün sağlanmasını hedeflediklerini anlattı.

Gazete Angelidis’in Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisinin bölgedeki varlığına değinmekten kaçınarak  “her şey yolunda gidiyor, biz Kıbrıs Cumhuriyeti’nin enerji programının kesintisiz devam etmesi için gereğini yapıyoruz” dediğine dikkat çekti.

Habere göre Angelidis, Doğu Akdeniz’deki diğer ülkelerle askerî düzeyde işbirliği planı olup olmadığı sorusuna karşılık, Savunma diplomasisi çerçevesinde, amaç ve hedeflerinin, komşu devletlerle bölgenin güvenliği maksatlı ilişkiler geliştirmek olduğunu belirtti; “güvenlik de gelişme demektir” dedi.

Rum Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi Komutanı Konstantinos Fitiris ise, tatbikata 10 savaş gemisi, 8 helikopter ve uçak ile 750’nin üzerinde askerî yetkilinin katıldığını, tatbikatı, Yunan Büyükelçi ile fiili veya gözlemci olarak katılan bütün ülkelerin askeri ataşelerinin Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi’nden izlediğini aktardı.

(ŞA/ÖK)

 

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