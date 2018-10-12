Nasa’nın Önde Gelen Bilim İnsanlarından Green Güney Kıbrıs’a Gidecek

Lefkoşa, 12 Ekim 18 : NASA’nın önde gelen bilim insanlarından James Green, uzay konferansına katılmak amacıyla Güney Kıbrıs’a gidecek.

Alithia gazetesi, NASA Gezegen Bilim Departmanı Müdürü James Green’in önümüzdeki hafta Güney Lefkoşa’da gerçekleştirilecek ve dünyanın bir çok ülkesinden üst düzey bilim insanlarının katılacağı “Mars’da yaşam” konulu konferansa katılmak üzere Güney Kıbrıs’a gideceğini yazdı.

Habere göre Green, konferansa katılımının yanı sıra okul ziyaretlerinde bulunacak ve Rum Uzay Araştırmaları Kurumu’nun (CSEO) düzenlediği “NASA Space Apps Challenge” isimli bilim yarışmasına konuk olacak.

(SB/ÖK)