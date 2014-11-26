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Nami:"Şimdi Çözüm Zamanıdır!"

“Al Jazeera’nin” İngilizce yayın yapan biriminin Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis ve KKTC Dışişleri Bakanı Özdil Nami’nin ayrı ayrı röportajlarını aynı programda yayınladığı, Kasulidis ve Nami’nin açıklamalarında Kıbrıs sorununa değindikleri bildirildi.

Nami:"Şimdi Çözüm Zamanıdır!"

“Al Jazeera’nin” İngilizce yayın yapan biriminin Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis ve KKTC Dışişleri Bakanı Özdil Nami’nin ayrı ayrı röportajlarını aynı programda yayınladığı, Kasulidis ve Nami’nin açıklamalarında Kıbrıs sorununa değindikleri bildirildi.

26 Kasım 2014 Çarşamba 11:07
Nami:
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 “Al Jazeera’nin” İngilizce yayın yapan biriminin Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis ve KKTC Dışişleri Bakanı Özdil Nami’nin ayrı ayrı röportajlarını aynı programda yayınladığı, Kasulidis ve Nami’nin açıklamalarında Kıbrıs sorununa değindikleri bildirildi.

Alithia gazetesi: “Kasulidis ve Nami Al Jazeera’nın Yayınında” başlığı altında verdiği haberinde, Kasulidis ve Nami’nin ayrı ayrı verdikleri röportajlarının söz konusu kanalda geçtiğimiz hafta sonu yayınlandığını yazdı.

Habere göre Kasulidis röportajında, Kıbrıs sorununun çözümünün “tangoya benzediğini ve dans etmek için iki kişinin gerekli olduğunu” belirterek “uzun süren bir sorunda yeniden güveni sağlamanın zor olduğu” değerlendirmesinde bulundu.

Kasulidis, “alışılmış sert üslup ve karşılıklı suçlamalar olduğu sürece güven eksikliğinin artacağını” belirterek Kıbrıs Türk liderliğinin çözüm isteyip istemediği sorusunun henüz yanıt bulmadığını savundu.

Doğal gaz konusuna da değinen Kasulidis, “bu zenginliğin tüm Kıbrıslılara ait olduğunu ve tarafların bunu yeniden birleşme yolunda teşvik olarak almaları durumunda gelişmelerin iyiye gideceğini” iddia etti.

Kasulidis, “Türk ordusunun yaptığı gibi tehditler olması durumunda ise doğal gazın çözüm çabalarını olumsuz etkileyeceğini de” savundu.

Gazete, Nami’nin röportajında ise, Kıbrıslı Türklerin “bağımsız bir devlet istediği iddiasını yalanladığını ve federal bir çözüm için çabaladıklarını” söylediğini aktardı.

Nami’nin söz konusu yayında “Kuzey Kıbrıs Dışişleri Bakanı” olarak tanıtıldığını belirten gazete, Nami’nin “Bütünlüklü bir çözümün bulunmasından bahsettiğini, bu arada da çeşitli güven yaratıcı önlemlerin uygulanabileceğini” söylediğini aktardı.

Habere göre Nami: “Şimdi çözüm zamanıdır. Bunun zaman meselesi olduğunu zannediyorum. Bunun geri döndürülemez bir süreç olduğuna ve Kıbrıs sorununun çözüleceğine inanıyorum” şeklinde konuştu.

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