Müzakerelerin Geleceğine İlişkin Farklı Yaklaşımlar

“EKİM İÇİN ZEMİN VE ORTAM HAZIRLIYORLAR”

“BASKILARLA YENİDEN BAŞLAMA SENARYOSU”

Kıbrıs sorununa çözüm bulma müzakere sürecine yeniden nasıl başlanacağına ilişkin farklı senaryolar üzerinde duruluyor.

Kathimerini gazetesi, BM’nin zemin ve ortam hazırlığı içinde olduğunu ve Ekim ayında adım atılabileceğini iddia ederken, Fileleftheros gazetesi ise baskılarla süreci yeniden başlatma planları yapıldığını savunuyor.

“Ekim İçin Zemin ve Ortam Hazırlıyorlar” başlıklı haberinde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Güvenlik Konseyi’ne yönelik raporunun Crans-Montana’da neler olduğuna dair ayrıntılar içereciğini yazan Katimerini, raporun, müzakerelerin yeniden başlaması için taraflar üzerinde “Demokles’in kılıcı” şeklinde duracağını iddia etti.

Gazete, rapor taslağının, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide başkanlığında Kıbrıs’taki iyi niyet misyonu grubu tarafından hazırlanacağını ve Ağustos ayı sonunda ayrılmasından önce teslim edileceğini yazdı.

Haberde, BM Genel Sekreteri ile Güvenlik Konseyi’ndeki hakim görüşün, Guterres’in BM kurulu çerçevesinde Eylül ayında liderlerle görüşme yapması şeklinde olduğu belirtildi.

Gazete, Guterres’in liderlerle görüşmesinin ardından Kıbrıs sorununda Ekim ayında adımların atılabileceğinden de söz etti.

“BASKILARLA YENİDEN BAŞLAMA SENARYOSU”

Fileleftheros gazetesi, “Baskılarla Yeniden Başlama Senaryosu-Müzakereler Sürecinin Geleceğine İlişkin Farklı Yaklaşımlar” başlıklı haberinde, Kıbrıs’taki durumun bugünkü şekliyle kalmasının mümkün olmadığı ve er ya da geç görüşmelerin ileriye doğru yol alacağı konusunda herkesin hem fikir olduğunu yazdı.

Müzakerelerin yeniden başlamasına ilişkin planlamanın, her bir tarafın kendi çıkarları temelinde masaya dönmesiyle başlayacağını yazan gazete, BM Genel Sekreteri Espen Barth Eide’nin adaya gelmesiyle, uluslararası unsurun niyetine damga vuracağını belirtti.

Gazete, Ankara, Atina ve Lefkoşa’da, aceleci faaliyetlerin olmaması konusunda eşleşen bir yaklaşımın bulunduğunu ancak tüm tarafların olaylara farklı merceklerle baktığını yazdı.

Müzakerelerin yeniden başlaması çabalarının hızlandırılmamasına, BM Güvenlik Konseyi düzeyinde de teveccüh gösterildiğinin görülmekte olduğunu yazan.

Gazete, nüzakerelerin yeniden başlaması çabalarının hızlandırılmasına, BM Güvenlik Konseyi düzeyinde de olur görüş verildiğini yazdı. Haberde, Güvenlik Konseyi’nin “sorumluluk yüklemenin ileriye götürülmemesi, sürecin BM parametreleri temelinde devam etmesi, sürecin BM Genel Sekreteri’nin çerçevesi temelinde devam etmesi, BM Genel Sekreteri’nin ne zaman çağrılacağının taraflara bağlı olması” gibi parametreler üzerinde hem fikir olduğu belirtildi.

Gazete, Türk tarafının ise, şu anda Kıbrıs sorununun BM parametreleri içerisinde kalması gerektiğini savunanların aksine bir gidişatta hareket ettiğini savundu.