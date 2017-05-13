“Müzakerelerde Hala Gidilecek Yol Var”

Kıbrıs sorununa çözüm bulunması amacıyla yürütülen müzakerelerde, ortamın iyileşmiş olduğu ancak hala gidilecek yolun bulunduğu belirtildi.

Politis gazetesi “Şampanya...Yıldönümü-Görüşmelerdeki Ortam İyileşmiş Ancak Hala Yol Var” başlıklı haberinde, Kıbrıs müzakerelerine yer verdi.

Gazete elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak, liderler tarafından yürütülen müzakerelerdeki ortamın iyileşmiş olduğunu ancak bunun, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadias arasındaki ilişkilerin tamamıyla düzeldiği anlamına gelmediğini yazdı.

Gündemde bulunan konuların dışında, görüşmelerin bugün hareket ettiği zor ortamın ve her ikisinin de diğer taraf için yaptığı açıklamaların, liderleri yeteri kadar meşgul ettiğini yazan gazete, önümüzdeki günlerdeki çalışmaların yoğun olacağını çünkü gelecek çarşamba günü yapılacak liderler görüşmesinin olumlu sonuçlanması perspektifinin var olması amacıyla ele alınacak çok şeyin bulunduğunu belirtti.

Gazete aynı haberinin içerisinde, müzakerecilerin dün bir araya geldiğini, gelecek Salı günü ise yeniden görüşeceklerini yazdı.

Gazete, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin, geçtiğimiz perşembe günü yapılan liderler görüşmesine, müzakerelerin başlamasının ikinci yılı nedeniyle şampanyalar götürdüğünü de belirtti.

Eide’nin gelecek dönem için Ada’da kalacağını da belirten gazete, Özel Danışmanın, tüm müdahil taraflar arsındaki gerilimi azaltmak için çabalarına devam edeceğini yazdı.

Gazete, müzakerelere yakın kaynakların, çabaların Türkiye’nin tutumuyla ilgili olduğu şeklinde görüş ortaya koyduğunu da savundu.

Öte yandan Haravgi gazetesi, Kıbrıs sorunundaki müzakerelerin, kritik bir aşamada olduğunu, liderlerin, 17 Mayıs’taki bir sonraki görüşmesinde, gelişme veya yeni bir durgunluk veya bir çıkmaz olup olmayacağının belirlenmesi ihtimalinin de bulunduğunu ileri sürdü.

Gazete haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, liderler görüşmesinin ardından yapmış olduğu açıklamada, herhangi bir ilerleme sağlanamadığını, iki liderin, sadece, Yönetim ve Mülkiyet boyutlarında görüş alış verişinde bulunduğunu ima ettiğini belirtti.

İNGİLTERE DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI YETKİLİSİ: “KIBRIS’TA ÇÖZÜM MÜMKÜN”

Haravgi gazetesine göre, İngiltere Dışişleri Bakanlığı Doğu Akdeniz Bölümü yetkilisi, yaptığı açıklamada, İngiltere Hükümeti’nin “Ada’nın yeniden birleşmesi için Kıbrıs’taki liderler arasındaki müzakerelerin yeniden başlamasını memnuniyetle karşıladığını” ifade etti.

İngiltere’de yaşayan Rumların, İngiltere Başbakanı Theresa May’e gönderdiği mektuba yanıt niteliğini taşıyan açıklamasında, İngiltere Dışişleri Bakanlığı Doğu Akdeniz Bölümü yetkilisi, Hükümetin, 11 Nisan’da, yeniden başlayan Kıbrıs sorunu çözüm müzakerelerini selamladığını ayrıca Ada’nın yeniden birleşmesi için önemli bir fırsat penceresinin bulunduğu konusuyla hem fikir olduğunu belirtti.

İngiliz yetkili açıklamasında ayrıca, süregelen taahhüt ve siyasi iradeyle birlikte anlaşmanın mümkün olduğuna da inandıklarını ifade etti.

PARTİLERDEN ANASTASİADİS’E ELEŞTİRİ

Fileleftheros gazetesi, Rum siyasi partilerin, Kıbrıs sorunundaki gelişmelere bağlı olarak, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiasdis’e eleştiriler yöneltmeye devam ettiğini yazdı.

Habere göre AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, yaptığı açıklamada, Anastasiadsis’i, Kıbrıs sorununda metamorfoz (biçim değiştirme) ve tutarsızlıkla eleştirdi.

Kiprianu, müzakere masasında her zaman için sorunların bulunduğunu ancak argümanlarla çözüm konusunda ikna etmenin Kıbrıs Rum tarafına bağlı olduğunu söyledi.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’ye ilişkin olarak Kiprianu, Eide’nin kamuoyu önündeki müdahalelerini kısıtlaması gerektiğini belirtti.

DİKO yaptığı açıklamada, kendi partilerine ait görüşlerin, öngörülerin ve siyasetin, Anastasiadis’in ağzından bir kez daha teyit edildiğini ifade etti.

Anastasiadis’in, müzakerelerde son yıllarda olanların, DİKO olarak kendilerinin uyarıda bulunduklarıyla aynı olduğunu itiraf ettiğini dile getiren DİKO, Kıbrıs Rum tarafının, kabul ettiği, tavizde bulunduğu Yönetim konusunun tek olarak ele alındığına da atıfta bulundu.

EDEK açıklamasında, Türkiye’nin sismik araştırmalarına ve tatbikatlarına atıfta bulunarak, Anastasiadis’in, bunları, uluslararası alanlarda şikayet etmek yerine, beşli konferansın tekrarlanmasını ele aldığını belirtti.

Rum Vatandaşlar İttifakı, Anastasaidis’in, müzakere masasında sağlanan görüş birliklerinin sadece kendi tavizlerinin sonucu olduğunu kabul ettiğini dile getirdi.

Ekologlar ve Vatandaşlar İşbirliği ise açıklamasında, Anastasiadis’in, ilk Cenevre konferansından önce önkoşulları ortaya koyması gerektiğini ancak bunu yapmamakla birlikte tercihleri nedeniyle de Rum Yönetimi aleyhine oldu bittiler yarattığını söyledi.