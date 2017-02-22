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22 Şubat 2017 Çarşamba 08:58

Müzakereler Çerçevesinde Yarın İçin Planlanan Görüşme Belirsiz

Kıbrıs sorununa çözüm bulunması amacıyla yürütülen müzakerelerde,&nbsp; liderlerin yarın için planlanan görüşmesinin yapılıp yapılmayacağının henüz netlik kazanmadığı belirtildi.

Müzakereler Çerçevesinde Yarın İçin Planlanan Görüşme Belirsiz
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ANASTASİADİS’TEN AÇIKLAMA

Lefkoşa, 22 Şubat 17 : Kıbrıs sorununa çözüm bulunması amacıyla yürütülen müzakerelerde,  liderlerin yarın için planlanan görüşmesinin yapılıp yapılmayacağının henüz netlik kazanmadığı belirtildi.

Alithia gazetesi “Liderlerin Görüşmesine İlişkin Manzara Bulanık” başlıklı haberinde, Kıbrıs sorunundaki diyaloğun sürdürülmesine ilişkin yarınki liderler görüşmesinin gerçekleştirilmesi ihtimalini, ileri sürdükleri Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın “ithamlarına devam etmesine” bağlı olarak,  “uzak ve bulanık” şeklinde nitelendirdi.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, son günlerde, meclisin kararının yanlış olduğunu defalarca söylemesine ve DİSİ’nin yasa tasarısıyla ilgili değişiklik önermesine karşın, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın diyaloğa dönmek için düzeltici faaliyetlerde ısrarlı olduğunu yazan gazete Cumhurbaşkanı Akıncı ile TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun dünkü açıklamalarının da bu yönde olduğuna dikkati çekti.

Habere göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Akıncı ile Çavuşoğlu’nun bu yöndeki açıklamalarına tepki gösterdi.

ANASTASİDİS

Anastasiadis açıklamasında, önemsiz ve minimal bir olayın, müzakereler tarihinde ilk kez diyaloğu kesintiye uğratacağını belirtirken bazı kişilerin egoistçe, muhataplarının gururuyla oynayabileceğini (küçük düşürebileceğini) zannetmekte ısrar ettiğini ileri sürdü.

DİSİ tarafından gerçekleştirilen bir etkinliğe gelişinde, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun açıklamalarının sorulması üzerine Anastasiadis, sabrın da bir sınırının olduğunu, Kıbrıs Türk lider Mustafa Akıncı’nın Kıbrıs sorununun çözümünü arzuluyorsa ve kast ediyorsa, bahaneleri bırakması gerektiğini savundu.

Anastasiadis açıklamasında ayrıca “değirmene gitmek istemeyen, 5 gün elekten geçirir” şeklinde bir de deyim kullandı.

“Kıbrıs Rum tarafında güven aşılayacak ortamın yaratılması için Akıncı’nın, gerek sahte devleti, gerekse ayrılmayı ve genel olarak kabul edilemez görüşleri ortaya koyan partilere benzer çağrıda bulunma cesaretini göstermesi” temennisinde de bulunan Anastasiadis kendisinin yarınki görüşmede orada olacağını da ifade etti. 

SPEHAR VE ANASTASİADİS GÖÖRÜŞMESİ

Alithia gazetesi BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın bu sabah Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile bir araya geleceğini yazdı.

Gazete aynı haberinin içerisinde Spehar’ın, dün Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüşmesinin ardından yapmış olduğu açıklamalara da yer verdi.

MAVROYANNİS

Öte yandan Fileleftheros gazetesi Rum müzakereci Andreas Mavroyannis’in, bir televizyon kanalına yaptığı “Türkiye’nin, Türk vatandaşlarına 4 özgürlüğün uygulanmasına ilişkin talebini kabul etmelerinin söz konusu olmadığı” şeklindeki açıklamalarına yer verdi.

 Habere göre Mavroyannis açıklamasında, Türklerin, bu konuyu zorunlu olarak ortaya koyduklarını belirtti ve bu konunun daha önceden, “Kıbrıs’ın bağımsızlığı” zamanından ortaya çıktığını, Türk-Yunan dengesi için koşul  olarak konduğunu söyledi.

Mavroyannis, 4:1 oranından bahsederek bunun Türk vatandaşlarının, Kıbrıs’taki geçici ikamet izniyle alakalı olduğunu, Kıbrıs’a çalışmak için bin Yunanın gelmesi durumunda o zaman 250 Türk vatandaşına geçici ikamet izni verilmesi gerektiğini ifade etti.

AB içerisinde Türkiye’nin ortaya koyduğu koşulların kabul edilmesi şeklinde bazı seslerin bulunduğunu ve  4 temel özgürlüğün AB’nin bütününde değil ama sadece Kıbrıs’taki durumda geçerli olmasını da isteyenlerin olduğunu belirten Mavroyannis,  kendilerinin bunu kabul etmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Mavroyannis, siyasi eşitliğe ilişkin olarak ise, “siyasi eşitlik” teriminin yorumlanmasında bir uyuşmazlığın bulunduğunu kabul ederken kendilerinin, siyasi eşitlik teriminin tanımının BM kararlarında bulunduğunu düşündüğünü ifade etti.

Kıbrıs Türk tarafının yaklaşımının siyasi eşitlik teriminin yorumlanması çerçevesinin dışında olduğunu savunan Mavroyannis, dönüşümlü başkanlığı örnek olarak gösterirken bunun ilk başta bulunmadığını, Kıbrıs Türk tarafınca terimin yorumlanmasında yer aldığını ileri sürdü.

Mavroyannis Kıbrıs Türk tarafının sayısal eşit katılım değil denklik arzuladığını,  sayısal açıdan eşit katılımı değil, kararda  özlü dinamiğe sahip olmayı istediğini iddia etti.

DUNCAN’IN AÇIKLAMALARI

imerini gazetesi ve diğer gazeteler, İngiltere’nin Avrupa’dan Sorumlu Bakanı Alan Duncan’ın, ülkesinin,  Kıbrıs’taki iki toplumun anlaşmaya vardığı herhangi bir güvenlik çerçevesini kabul etmeye hazır olduğu şeklindeki açıklamalarına yer verdi.

Habere göre Duncan bu açıklamayı, Muhafazakâr Parti Milletvekili Theresa Villiers'in  “üçüncü ülkelerin garantisinin, Kıbrıs için yeni bir çözümde yer almaması gerektiği” şeklindeki görüşe katılıp katılmadığı sorusu üzerine yaptı.

Duncan, birleşmiş bir Kıbrıs için gelecekte ne çeşit güvenlik düzenlemelerinin olması gerektiğine karar vermenin iki tarafa bağlı olduğunu ifade etti.

(FK/HA)

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