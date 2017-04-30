Müzakerecilerin Yakınlaşma İddiaları

Rum Basını, müzakereciler Özdil Nami ve Andreas Mavroyannis’in gerçekleştirdiği görüşmelere yine geniş yer ayırarak, uzlaşı iddialarını yineledi.
Gazeteler konuya ilişin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:
Politis gazetesi: “Her Şey Yeni Cenevre’yi İşaret Ediyor – İki Lider Salı Günü Mevcut Kötü Havayı Değiştirmeye Çağırılıyorlar”
Fileleftheros: “Araştırmalar Yerine Yeni Cenevre – Türkiye Lefkoşa’nın Enerji Planlarını Durdurmak İçin Yeni Konferans İstiyor”.
Alithia: “Yeni Cenevre – Cenevre’ye Yeniden Gitme Adımları”.
Kathimerini: “Müzakereler Kasım’ın Zirvesinde – Müzakereler Mavroyannis-Nami Düzeyinde İyi Gidiyor – Liderler ve Toplum İçerisinde Ortam Bozuldu”.
Haravgi: “Müzakerelere İlişkin Algılarda Farklılık ve Gaz…Zamanla”.