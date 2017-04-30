Müzakerecilerin Yakınlaşma İddiaları

Politis gazetesi: “Her Şey Yeni Cenevre’yi İşaret Ediyor – İki Lider Salı Günü Mevcut Kötü Havayı Değiştirmeye Çağırılıyorlar”

Rum Basını, müzakereciler Özdil Nami ve Andreas Mavroyannis’in gerçekleştirdiği görüşmelere yine geniş yer ayırarak, uzlaşı iddialarını yineledi.