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30 Nisan 2017 Pazar 09:40

Müzakerecilerin Yakınlaşma İddiaları

Müzakerecilerin Yakınlaşma İddiaları
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Rum Basını, müzakereciler Özdil Nami ve Andreas Mavroyannis’in gerçekleştirdiği görüşmelere yine geniş yer ayırarak, uzlaşı iddialarını yineledi.

Gazeteler konuya ilişin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Politis gazetesi: “Her Şey Yeni Cenevre’yi İşaret Ediyor – İki Lider Salı Günü Mevcut Kötü Havayı Değiştirmeye Çağırılıyorlar”

Fileleftheros: “Araştırmalar Yerine Yeni Cenevre – Türkiye Lefkoşa’nın Enerji Planlarını Durdurmak İçin Yeni Konferans İstiyor”.

Alithia: “Yeni Cenevre – Cenevre’ye Yeniden Gitme Adımları”.

Kathimerini: “Müzakereler Kasım’ın Zirvesinde – Müzakereler Mavroyannis-Nami Düzeyinde İyi Gidiyor – Liderler ve Toplum İçerisinde Ortam Bozuldu”.

Haravgi: “Müzakerelere İlişkin Algılarda Farklılık ve Gaz…Zamanla”.

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