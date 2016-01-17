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Müzakere Takvimi Değişiyor

Birleşmiş Milletlerin (BM) Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinde “gayrı resmi” müzakere takvimini yeniden düzenlediği, referandumlar için öngörülen takvimin Güney Kıbrıs’taki seçimler sonrasına aktarıldığı iddia edildi.

Müzakere Takvimi Değişiyor

Birleşmiş Milletlerin (BM) Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinde “gayrı resmi” müzakere takvimini yeniden düzenlediği, referandumlar için öngörülen takvimin Güney Kıbrıs’taki seçimler sonrasına aktarıldığı iddia edildi.

17 Ocak 2016 Pazar 12:33
Müzakere Takvimi Değişiyor
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NAMİ VE MAVROYANNİS BRÜKSEL’E GİDECEK

 Birleşmiş Milletlerin (BM) Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinde “gayrı resmi” müzakere takvimini yeniden düzenlediği, referandumlar için öngörülen takvimin Güney Kıbrıs’taki seçimler sonrasına aktarıldığı iddia edildi.

Fileleftheros gazetesi: “Takvimler Değişiyor – BM Planları Mayıs Seçimleri Sonrasına Taşıyor, Hedef 2016’da Referandumlar – Mavroyannis ve Nami Şubat Başında Brüksel’e Gidiyor” başlıkları altında verdiği haberinde, BM’nin Mart ayında anlaşma ve referandum şeklinde öngördüğü “gayrı resmi” takviminde değişikliğe gittiğini, planların Güney Kıbrıs’ta Mayıs ayındaki seçimlerin sonrasına aktarıldığını iddia etti.

Gazete, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide ve ekibinin, “gecikmeye sebebiyet veren zorlukların ortaya çıkmış olduğunu ancak 2016’da anlaşmaya varma ve referandumları gerçekleştirmenin mümkün olduğu” değerlendirmesinde bulunduklarını savundu.

BM’den bir kaynağa dayandırdığı haberinde gazete, müzakere sürecinde “sürecin tarafların açıklamalarında ortaya konandan çok daha fazla ilerlemiş olduğunu, bu sonucun BM Genel Sekreteri’nin İyi Niyet Misyonu raporundan da çıkarılabileceğini” iddia etti.

Haberde, söz konusu raporda müzakerelere ilişkin ayrıntılardan özellikle kaçınıldığı ancak yapılan betimlemelerden kamuoyuna açıklanmamış ilerlemelerin olduğunun görüldüğü savunuldu.

Gazete, Eide’nin Davos’taki temasların dönüm noktası olabileceğine inandığını ve müzakere sürecini ilerletecek gelişmelerin olabilmesi amacıyla ABD ile İngiltere’nin yardım ve desteğini istediğini belirtirken ABD’nin perde gerisindeki faaliyetlerinin, tarafların henüz ele alınmamış konularda uzlaşı sağlanması için çaba sarf edildiğini gösterdiğini öne sürdü.

MAVROYANNİS VE NAMİ BRÜKSEL’E GİDECEK

Gazete bir diğer haberinde, Kıbrıs Türk ve Rum tarafının müzakerecileri Özdil Nami ile Andreas Mavroyannis’in Şubat ayında Brüksel’e giderek AB normları konusunda temaslarda bulunacaklarını iddia etti.

Gazete, Nami ve Mavroyannis’in bu ziyaretinin amacının, Kıbrıs Türk tarafının AB’ye uyum sürecinin kolaylaştırılması amacıyla AB tüzüğünün Türkçe’ye çevrilmesi konusunu ele almak olduğunu belirtirken bunun gerçekleşmesi için yüksek bir ödeneğe gerek duyulduğunu, bu konunun da müzakereciler tarafından gündeme getirileceğini vurguladı.

AB Teknik Komitesi’nin de Brüksel’e gitme ihtimali olduğunu belirten gazete, bu komitedeki görüşmelerin, Kıbrıs Türk tarafının AB normları konusunda bilgi edinme ve uyum konularına ilgi gösteriyor olmasından ötürü, ilerlemeler kaydedildiğini yazdı.

Gazete ayrıca, Nami ve Mavroyannis’in Cuma günü görüştüklerini ve mülkiyet konusunu ele aldıklarını vurguladı.

REFERANDUMLAR SONBAHARDA

Politis gazetesi ise konuya ilişkin haberinde, gelecek hafta Davos’ta yapılacak temasların özellikle garantiler konusunda büyük önem taşıyacağını, bugünkü değerlendirmelere göre ise referandumların en erken Eylül ayında gerçekleştirilebileceğini iddia etti.

Gazete, müzakere sürecinde her şeyin yolunda gitmesi durumunda bile, anlaşmanın yazılması ve vatandaşların bilgilendirilmesi gibi süreçlerin olacağını belirterek bu sebepten ötürü referandumların en erken Eylül ayında yapılabileceği görüşünün bulunduğunu savundu.

Anahtar Kelimeler:
Müzakere Takvimi DeğişiyorNAMİ VE MAVROYANNİS
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