Müzakere Sürecinde Tehdit Ve Şantaj!

AKEL STRAW’UN AÇIKLAMASINA İŞARET EDEREK UYARDI...

Doğal gaz ve Kıbrıs sorunu müzakere prosedüründeki gelişmelerden büyük endişe belirterek Anastasiadis hükümetini “rota değiştirmeye ve son anda olsun sorumluluk almaya” çağıran AKEL “aksi halde ya müzakere prosedürünün çökmesi veya prosedürün, doğal gaz masadayken yeniden başlaması acı ikilemiyle karşı karşıya kalacağız” uyarısında bulundu.

Haravgi’nin “AKEL Başkan’ı Türkiye’yi Köşeye Sıkıştırmaya Muktedir İnisiyatifler Almaya Çağırıyor” başlıklı haberine göre AKEL Basın Sözcüsü Yorgos Lukaidis, yaşanmakta olan krizin sorumlusunun Türkiye olduğunu iddia ederek “doğal gaz konusunu müzakere masasına götürmeyi hedefleyen tehdit ve şantajları kabul etmiyoruz. Böyle bir şey doğal gazı Kıbrıs sorununun çözümü için teşvik olmaktan çıkarır” iddiasında bulundu.

Lukaidis “Bu tehlikeyi bertaraf edebilmek için Türkiye’yi köşeye sıkıştırmaya muktedir inisiyatifler almalıyız” ifadesini kullandı ve AKEL’in, Rum Siyasi Parti Başkanları Konseyi’ne, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerine son vermesini sağlayacak somut öneriler sunduğunu ancak önerilerinin dikkate alınmadığını söyledi.

“Müzakereler yeniden başlayamazsa başka ve arzu edilmeyen çıkış yolları aranacak” uyarısında da bulunan Lukaidis, İngiltere eski Dışişleri Bakanı Jack Straw’un son açıklamasına işaret etti.

NEOFİTU: “KIRBIS SORUNU YERİNE ENERJİ MEKANİZMALARINI GÖRÜŞÜRSEK...”

Gazete, DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun dün katıldığı bir programda, Kıbrıs sorunu ile hidrokarbon konusunun paketleştirilmesi ihtimalinden endişe belirterek “hidrokarbon konusu, gerek Türkiye koyduğu için gerekse BM Genel Sekreteri’nin Özel Danışmanı’nın meşhur ‘fikirler paketi’ ile müzakere masasında bulunuyor” dediğini yazdı.

Habere göre Neofitu “2012 sonu 2013 başlarında bazı unsurlar ve diplomatlar ‘Kıbrıs sorunu çözülmezse enerji konularını nasıl çözeceğiz’ sorusuyla gelip nabız yoklamasında bulundular” diyerek şu uyarıda bulundu: “Kıbrıs sorununu müzakere etmek yerine enerji mekanizmalarını görüşürsek Kıbrıs sorununu unutun, Kıbrıs’ın işgali betonlaştı.”