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Muz Yiyerek Hızla İncelin.

Muz doğru ve kararında tüketildiği zaman hızlı kilo vermenizi sağlıyor.

Muz Yiyerek Hızla İncelin.

Muz doğru ve kararında tüketildiği zaman hızlı kilo vermenizi sağlıyor.

10 Ekim 2011 Pazartesi 13:26
Muz Yiyerek Hızla İncelin.
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Sadece muz ve ılık suyun olduğu kahvaltı günün geri kalanı için esneklik sağlıyor. Örneğin dondurma, tatlı ve et yemekleri yiyebilirsiniz. Fakat akşam yemeğinden sonra tatlı kesinlikle yasak. 

Kesinlikle dikkat etmeniz gereken bir nokta da suyu daima oda sıcaklığında tüketmek… 

Peki muz nasıl kilo verdiriyor? 

Bu konuda birkaç teori var. Sindirimi hızlandıran enzimler salgılayan muz bağırsak hareketlerini düzenlediğinden kalori birikimini engelliyor. Bir diğer teori ise yağ yakılmasını hızlandırıyor olması… İçinde

bulunan lif bir muzun 2-3 gramına denk geliyor. Bu da önemli bir orandır. 

Bu diyetin en önemli özelliklerinden biri de ara öğünlere ihtiyaç duyulmamasıdır. Sağlıklı beslenme için 20: 00'dan sonra bir şey tüketmemeye, hatta su bile içmemeye çalışın. 

Diyetiniz uygun bir fitness programıyla destekleyebilirsiniz.

Son Güncelleme: 10.10.2011 13:26
Anahtar Kelimeler:
BeslenmeKiloMuz
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