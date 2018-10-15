“muttayaka’”daki (mutluyaka) Kıbrıs Türk Malları

Lefkoşa, 15 Ekim 18 : Rum İdare Mahkemesi’nin Limasol’a bağlı “Muttayaka’”da (Mutluyaka) bulunan Kıbrıslı Türk mallarına ilişkin 6 davayı kabul ettiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “Κıbrıs Türk Mallarıyla Oynuyorlar” başlıklı haberinde, İdare Mahkemesi’nin, büyük bir bölümü göçmenlerin iskanı için kullanılan Mutluyaka’daki Kıbrıs Türk mallarına ilişkin 6 davayı kabul ettiğini yazdı.

Söz konusu arazilerin hak sahiplerinin, Bakanlar Kurulu’nun, tek taraflı olarak, dostane uzlaşmaya ilişkin bir önceki kararını kaldıran kararı iptal etmeyi başardığını yazan gazete, Kıbrıs Türk Malları Vasiliği’nin Mart 2012’de, yani İçişleri Bakanı’nın, Rum Yönetimi’nin, herhangi bir istimlak olmaksızın, göçmenlerin iskanında kullanılacak Kıbrıs Türk malına sahip olmak için, aynı hak sahibine ait başka bir taşınmazın satın alınmasına paralel olarak dostane bir uzlaşmanın sağlanması önerisi sunduğunu belirtti.

Gazete, söz konusu önerinin onaylandığını ve tazminatın 2.5 milyon Euro olarak belirlendiğini anımsattı.

Bu kararın ardından Kıbrıs Türk Malları Vasiliği’nin bu anlaşmayı uygulamak için istişarelere başladığını ancak daha sonra, arazilerinden birinin büyük bir bölümünün toprak altındaki sorun nedeniyle değerlendirilemediğini tespit ettiğini yazan gazete, bunun sonucunda yapılan yeni düzenlemeyle, 2.5 milyon Euro tazminat yerine 920 bin Euro verilmesine karar verildiğini, bunun ise Şubat 2013’te onaylandığını belirtti.

Gazete, tazminatın ödenmesinden önce Kıbrıs Türk Malları Vasiliği’nin, bu tür dostane anlaşmaların onayıyla ilgili kriterleri düzenleyen Bakanlar Kurulu’nun Ekim 2013’teki yeni kararı nedeniyle, Bakanlar Kurulu’na dostane anlaşmanın geri çekilmesi için yeni bir öneri sunduğunu da yazdı.

Haberde, ortaya konulan esas konunun, Bakanlar Kurulu tarafından davalık olan kararın alınmasından önce etkilenen tarafların görüşlerinin dinlenmesi gerektiği şeklinde olduğu belirtildi.

İlgili yasadaki öngörü ve ilgili kararlardaki ifadeyle, mahkemenin, Bakanlar Kurulu’nun öncesinde, etkilenen taraflara dinleme hakkı vermediği sonucuna vardığını belirten gazete bununla birlikte dostane anlaşmanın geri çekilmesi kararının da iptal edildiğini yazdı.

(FK/GÜL)