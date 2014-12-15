Mutluyaka’daki Türk Malıyla İlgili Gelişme...

HÜSEYİN ALİ İLE YAPILAN DOSTANE ANLAŞMA DA, İSTİMLAK KARARI DA İPTAL EDİLDİ

Güney Kıbrıs’ta, Kıbrıslı Türk sahibiyle varılan dostane alım-satım anlaşmasıyla Mutluyaka’daki bir Türk arazisiyle ilgili istimlak kararının, Rum Bakanlar Kurulu tarafından iptal edildiği bildirildi.

Politis “Kıbrıs Türk Arazisi, Ev İnşa Maksadıyla İstimlak Edildi, Kullanılmadı... Kıbrıs Türk Arazisinin İstimlakı, Hasikos Tarafından İptal Edildi” başlığıyla manşete çektiği haberinde, Mutluyaka’daki Türk arazisiyle ilgili istimlak kararının, arazinin istimlak kararının gerçekleşmemesi ve arazinin kullanılmadığının bildirilmesi üzerine Rum Bakanlar Kurulu tarafından iptal edildiğini yazdı.

Gazete, Kıbrıs Türk arazisinin, içeriğindeki alçı oranının çok yüksek olmasından dolayı inşaat maksadıyla kullanılmadığına işaret etti ve Rum Bakanlar Kurulu’nun kısa süre önce aldığı kararla hem istimlak kararının, hem de toprağın Kıbrıslı Türk sahibi (İngiliz vatandaşı) Hüseyin Ali ile 10 milyon Euro karşılığında yapılan dostane alım-satım anlaşmasının iptal edildiğini belirtti.

Fileleftheros ise “9 Rum Malını Satın Almak İçin 3 Milyon Daha Dağıttı... ‘Komisyon’un En Büyük Satın Alımı Templos’taki (Zeytinlik) Taşınmazla İlgili” başlıklı haberinde, Taşınmaz Mal Komisyonu’nun (TMK) kısa süre önce, KKTC’deki 9 Rum malını daha Türkleştirmek için 3 milyon Euro dağıttığını yazdı.

Gazete, TMK’nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere dayanarak, Zeytinlik köyündeki eski mallarıyla ilgili Rumlar tarafından yapılan ve 28 Ekim-12 Kasım 2014 döneminde sonuçlandırdığı başvurularla ilgili detayları okurlarına aktardı.