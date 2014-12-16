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Mutluyaka’daki Malın Varisleri Eski Türk Malı Tasarruf Ediyordu

Mutluyaka’daki Kıbrıs Türk malı hakkında 2012’de verilen istimlak kararının geri çekilmesinde, arazinin inşaata elverişli olmaması yanında, varislerinin (mirasçı) tasarrufunda eski Rum malı bulunduruyor olması da etkili oldu.

Mutluyaka’daki Malın Varisleri Eski Türk Malı Tasarruf Ediyordu

Mutluyaka’daki Kıbrıs Türk malı hakkında 2012’de verilen istimlak kararının geri çekilmesinde, arazinin inşaata elverişli olmaması yanında, varislerinin (mirasçı) tasarrufunda eski Rum malı bulunduruyor olması da etkili oldu.

16 Aralık 2014 Salı 10:32
Mutluyaka’daki Malın Varisleri Eski Türk Malı Tasarruf Ediyordu
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 Mutluyaka’daki Kıbrıs Türk malı hakkında 2012’de verilen istimlak kararının geri çekilmesinde, arazinin inşaata elverişli olmaması yanında, varislerinin (mirasçı) tasarrufunda eski Rum malı bulunduruyor olması da etkili oldu.

Politis 2012’de Rum Bakanlar Kurulu’nca istimlak edilmesine karar verildiğini ancak kararın geri çekildiği Kasım 2014’e kadar Rum İçişleri Bakanlığı’na; malın istimlak edildiği maksatla kullanılması için değil, Kıbrıslı Türk sahibiyle yapılan dostane anlaşma çerçevesinde 10 milyon Euro karşılığında iki Rum şirketine satışının onaylanması için baskı yapıldığını yazdı.

Gazete Mutluyaka’daki Türk malının içeriğinde, yüksek oranda alçı bulunması nedeniyle inşaata uygun olmadığının Rum Şehircilik Dairesi tarafından bilinmekte olduğunu yazdı ve İçişleri Bakanı Sokratis Hasikos’un konuyla ilgili dünkü açıklamasına yer verdi.

Habere göre, Güney’de kalan Türk mallarının yönetimi için Rum İçişleri Bakanlığı bünyesinde “Kıbrıs Türk Malları Vasiliği”nin oluşturulması nedeniyle “vasi” sıfatını da taşıyan Sokratis Hasikos önceki hükümetin Mutluyaka’daki söz konusu toprağı, kendi evlerini inşa etmeleri için Rum “göçmenlere” vermek üzere istimlak ettiğini ancak yapılan incelemede toprağın, yüksek oranda alçı ihtiva etmesi nedeniyle inşaata uygun bulunmadığını, bu nedenle de arazinin küçük bir bölümünün bu maksatla kullanıldığını anlattı.

“VARİSLERİN TÜMÜ KIBRIS RUM MALI TASARRUF EDİYORDU”

Gazete toprağın inşaata uygun olmamasının istimlak kararının geri çekilmesine yeterli gerekçe olduğunu söyleyen Hasikos’un kararının geri çekilmesinin ikinci nedenini şöyle izah ettiğini yazdı:

“Önceki hükümet 2012’de söz konusu malın Kıbrıslı Rumlara satılması konusunda Kıbrıslı Türk sahibiyle dostane anlaşmaya onay da verdi. Bu satış tereke çerçevesindeydi ve bu hükümetin Ekim 2013’te aldığı karar nedeniyle, terekede olan Kıbrıs Türk malının satışına müsaade edilmeyecek.

Varislerden biri (kardeş) Londra’da diğer iki kardeş ile anneleri de işgal bölgelerindeydi. İşgal bölgelerindeki varisler, Londra’da yaşayan kardeşi tereke seçtiler, yasaya göre terekenin satış yapma yetkisi var. Ancak gerçekte mirastan feragat olmayacaktı, işlemler yapılacak ve sonrasında parayı aralarında paylaşacaklardı. Mirasçıların her biri işgal bölgelerinde Kıbrıs Rum malı tasarruf ediyor!

Hükümet, özgür bölgelerdeki Kıbrıs Türk malları yöneticisi avukatlar konusuna ve terekelikle Kıbrıs Türk malı satışlarına son verdi.”

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