Mültecilere Yardım Eden Bir Kişi Tutuklandı





Lefkoşa, 3 Eylül 18 : Mültecilerin Güney Kıbrıs’a girişine olanak sağladığı gerekçesiyle 39 yaşında bir kişi tutuklandı.Alithia gazetesi, söz konusu kişinin geçen cumartesi günü Baf bölgesinde 10 mültecinin tespit edilmesinin ardından tutuklandığını yazdı. Habere göre, Baf Kaza Mahkemesi, 39 yaşındaki kişi hakkında 8 gün tutukluluk emri verdi.Mültecilerin Güney Kıbrıs’a, Akama bölgesinde karaya oturan bir sandalla geldiklerini yazan gazete, geçen cumartesi Afrodit Hamamları bölgesinde tespit edilen mültecilerin geliş koşullarının tespit edilmesi amacıyla “Poli Hrisohu” polisine götürüldüğünü belirtti.(FK/FEZ)