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"Mülkiyet Çalışma Grubu Üyesi Simeu: “Kıbrıs Türk Tarafı Bir Adım Önümüzde Olmayı Başardı”

Mülkiyet Çalışma Grubu çerçevesinde gerek grup başkanı, gerek üyesi olarak 5 yıl görev yapan Andreas Simeu, Rum tarafının uyguladığı yöntem ve icraatlarının büyük ölçüde amatörce olduğu izlenimi edindiğine dikkat çekerek, Kıbrıs Türk tarafının bir adım önde olmayı başardığını açıkladı

"Mülkiyet Çalışma Grubu Üyesi Simeu: “Kıbrıs Türk Tarafı Bir Adım Önümüzde Olmayı Başardı”

Mülkiyet Çalışma Grubu çerçevesinde gerek grup başkanı, gerek üyesi olarak 5 yıl görev yapan Andreas Simeu, Rum tarafının uyguladığı yöntem ve icraatlarının büyük ölçüde amatörce olduğu izlenimi edindiğine dikkat çekerek, Kıbrıs Türk tarafının bir adım önde olmayı başardığını açıkladı

04 Haziran 2018 Pazartesi 09:27
"Mülkiyet Çalışma Grubu Üyesi Simeu: “Kıbrıs Türk Tarafı Bir Adım Önümüzde Olmayı Başardı”


Mülkiyet Çalışma Grubu çerçevesinde gerek grup başkanı, gerek üyesi olarak 5 yıl görev yapan Andreas Simeu, Rum tarafının uyguladığı yöntem ve icraatlarının büyük ölçüde amatörce olduğu izlenimi edindiğine dikkat çekerek, Kıbrıs Türk tarafının bir adım önde olmayı başardığını açıkladı.
Alihtia haberi “Amatörlükler Kıbrıs Helenizmi’ne Ciddi Zarar Veriyor… Kıbrıs Sorununda Kıbrıs Türk Tarafı Maalesef Bizden Bir Adım Önde Olmayı ve Uzun Vadeli Hedeflerini Başardı” başlığıyla aktardı.
Habere göre Kıbrıs Türk tarafının, Rumların bir adım önünde olmayı ve uzun vadeli hedeflerini başardığı görüşünde olan Simeu bunu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın zamanının neredeyse tamamını Kıbrıs sorununa harcama lüksüne sahip olmasına, KKTC’de başkanlık sistemi olmamasına ve “dünyanın en güçlülerinden biri” diye nitelediği Türk diplomasisi tarafından desteklenmesine bağladı.

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Simeu, Rum tarafının örgütlenme ve müzakere taktiğine dair fazla detay vermek istemediğini belirtmekle birlikte “müzakerelere şu veya bu şekilde Başkan, yakın çalışma arkadaşları, müzakereci, müzakerecinin ekibi, Dışişleri Bakanlığı bürokrat grubu, (müzakere edilecek konuya göre) çalışma grubu heyeti, Ulusal Konsey, siyasi parti başkanları, bazı ‘ödenekli’ bilirkişiler v.b katılıyor. Bütün bu müdahillerin arasında çok az bir koordinasyon var” dedi.
Andreas Simeu, Rum tarafının, müzakerelerin kaldığı yerden devam etmesi gerektiği tezine sahip olduğunu hatırlatarak “büyük soru, kaldığı yer neresidir” dedi, şunları söyledi:
“Genellikle, yakınlaşmaları ve anlaşmazlıkları saptamaya çalışan kırmızı, mavi ve siyah kalemle yazılmış, tutanakçıların illa metin olarak bulundurmadıkları çeşitli notlar ve dipnotların da olduğu bir yığın çok sayfalı belge vardır. Guterres Çerçevesi’nde olduğu gibi birkaç paragraftan oluşan bir belgenin gerek içeriği gerek yorumu konusunda öteki taraf ile ve kendi aramızda onca anlaşmazlık varsa, bunca belge ve sözlü görüş birliği karmaşası içerisinde, hangi noktada bulunduğumuz konusunda anlaşmamız mümkün mü ?”
 

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Son Güncelleme: 04.06.2018 12:37
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