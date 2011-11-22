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Mükemmel Kadın İmajı' Hasta Ediyor

Mükemmel kadın' olma imajına büründüğünü, bu durumun da ciddi sağlık sorunlarına sebep olacağını açıkladı

Mükemmel Kadın İmajı' Hasta Ediyor

Mükemmel kadın' olma imajına büründüğünü, bu durumun da ciddi sağlık sorunlarına sebep olacağını açıkladı

22 Kasım 2011 Salı 12:36
Mükemmel Kadın İmajı' Hasta Ediyor
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Dr. Mehmet Yavuz kadınların,hem çocuk ve kariyer yapmayı, hem de iyi bir eş olmayı isteyen kadın için hastalıklar da kaçınılmaz bir hal alıyor. Tükenmişlik hissi, depresyon, panik atak belirtileri, unutkanlık, mide rahatsızlıkları ve cinsel isteksizlik görülüyor.

Çocuklarda olumsuz etkileniyor mu?

'Çalışan anne çocuğu ile de ilgilenebilir' düşüncesini kanıtlamaya çalışan anneler, çocuklarının her istediğini yapar hale geliyor. Çocuğun tüm isteklerini gerçekleştiriyor ve ileride başkaları bu ortamı sağlayamadığında çocuk mutsuz oluyor.

Yaşanan sıkıntılar karşısında ne yapmalı?

- Endişeye kapılmayın.

- Mutlaka nefes terapilerine katılın.

- Mükemmel kadın ve mükemmel anne bilincinden uzak yaşayın.

- Kendinizi fazla yormamaya çalışın.

- Çocuk, eş ve iş dengesini iyi kurun.

- Çocuğun gelişimi için sürekli endişe duymayın ve korkmayın.

- Sinemaya gidin.

- Kendinize zaman ayırmaya özen gösterin.

- Eşinizle sinemaya gidin, arkadaşlarınızla buluşun. Sosyal aktivitelerden uzak kalmayın.

- Çocuğunuzun mükemmel annesi yerine onu anlayan, anlayışlı bir anne olmaya çalışın.

- Eğer sorunlarınız arttıysa mutlaka psikolojik destek alın.

Son Güncelleme: 22.11.2011 12:36
Anahtar Kelimeler:
KadınHastaMükemmelİmaj
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