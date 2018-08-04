Müebbet Kafkaris Serbest...

Kasten ve taammüden adam öldürmekten 3 kez müebbet cezası verilen Panayotis Kafkaris, 29 yıl sonra dün serbest bırakıldı.

Politis ve diğer gazetelere göre bugün 73 yaşında olan Kafkaris, 10 Temmuz 1987’de, araca bomba düzeneği yerleştirip infilak ettirerek M. Mihail ile 11 ve 13 yaşlarındaki iki çocuğunu öldürmekten dolayı ölümüne sebep olduğu her kişi için 1989’da müebbet hapisle cezalandırılmıştı.

