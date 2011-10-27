MS’in nedeni, bağırsak bakterileri mi?

Alman bilim insanları, multiple skleroz (MS) hastalığına, bağırsak florasında bulunan zararsız bakterilerin neden olabileceğini açıkladı.

Bilimciler, sonuçları Nature dergisinde yayımlanan araştırmada, bağırsak bakterilerinin, genetik olarak MS'e yatkın insanlarda hastalığa yol açabileceğini gördü. Max Planck Enstitüsü bilim insanları, zararsız bağırsak bakterilerinin genetik yatkınlığı bulunanlarda bağışıklık sisteminin aşırı tepki göstermesine neden olabildiğini, bunun sonucunda da bağışıklık sisteminin kendi sinir sistemine saldırdığını tespit etti.

Araştırmacılar, MS oluşumunda hangi bağırsak bakterilerinin rol oynadığını ayrıntılı olarak tespit etmek için çalışmalarını sürdürecek.

MS oluşumunda beslenmenin önemli rol oynayabileceğini belirten araştırmacılar, beslenme şeklinin, bağırsak bakterilerini belirlediğini hatırlattı.