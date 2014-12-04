Mormenekşe Ve Yayla’da Ayin

Mormenekşe ve Yayla’da hafta sonu ayin yapılacağı bildirildi.

Mormenekşe (Limnia) kökenli Rumların, 40 yıl aradan sonra cumartesi günü Mormenekşe’deki “Ay. Nikolau” kilisesinde sabah ayini düzenleyeceği belirtildi.

Politis gazetesi, Mormenekşe’deki ayinin, “Ay.Nikolau” yortusu nedeniyle yapılacağını yazdı.

Habere göre Mormenekşe (Limnia) kökenli Rumların ayine ilgi göstermesi bekleniyor.

YAYLA’DA DA 40 YIL SONRA AYİN

Politis gazetesi bir başka haberinde ise “Omorfo Metropolitliği”nin açıklamasına dayanarak, Yayla (Sirianhoryo) kökenli Rumların pazar günü Güzelyurt’a bağlı Yayla (Sirianhoryo) köyündeki “Ay.Nikolau” kilisesinde, 40 yıl ardan sonra ayin düzenleyeceğini yazdı.

Habere göre “Omorfo Metropoliti” Neofitos tarafından yönetilecek olan ayin sabah 07:00’de yapılacak.