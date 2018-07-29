Moody’s Güney Kıbrıs’ın Kredi Notunu Yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s Güney Kıbrıs’ın kredi notunu Ba3’ten Ba2’ye yükseltti. Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Moody’s tarafından Güney Kıbrıs için verilen kredi notunu, ülkedeki bankacılık sisteminin sürekli iyileşme göstermesinden dolayı yükselttiğini yazdı. Habere göre Moody’s konuyla ilgili açıklamasında Güney Kıbrıs’ın, son aylarda bankacılık sisteminin iyileşmesinde önemli adım attığından da söz etti.