Moniati’de İki Adet El Bombası Bulundu

Limasol’da yaşanan ve “Amerikanos” olarak bilinen Andreas Stilyanu isimli şahsın öldürülmesiyle sonuçlanan olayla ilgili yapılan araştırmaların, Moniati’de iki adet kullanılabilir durumda el bombası tespit edilmesine yol açtığı haber verildi.

Lefkoşa, 14 Aralık 16 : Limasol’da yaşanan ve “Amerikanos” olarak bilinen Andreas Stilyanu isimli şahsın öldürülmesiyle sonuçlanan olayla ilgili yapılan araştırmaların, Moniati’de iki adet kullanılabilir durumda el bombası tespit edilmesine yol açtığı haber verildi.

Fileleftheros gazetesi, Stilyanu’nun ölümüyle ilgili koşulları araştıran Rum polisinin, dün Moniati köyü bölgesinde yaptığı araştırmada, Stilyanu’nun evinin yakınındaki açık bir arazide, toprağa gömülmüş vaziyette iki adet el bombası bulduklarını yineledi.

Gazete, Rum polisinin konuyla ilgili araştırmalarının sürdüğünü ekledi.

(İY/FEZ)