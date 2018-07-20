Monaco Telecom GSM operatörü MTN’i aldı

Monaco Telecom’un, Güney Kıbrıs’taki GSM operatörü MTN’i satın aldığı bildirildi.



Politis gazetesi, telekomünikasyon kurumlarının, Monaco Telecom’un güneye gidişiyle elektronik iletişim alanında değişiklikler olacağı değerlendirmesinde bulunduğunu aktardı.



Xavier Niel’in şirketi Monaco Telecom’un Güney Kıbrıs’a yapacağı yatırımın boyutunun ne olacağının ortaya çıkmasının beklendiğini kaydeden gazete, şirketin, kendi fiber optik ağını mı tercih edeceği, yoksa Cyta’nın döşediği ağı mı kullanacağının merak konusu olduğunu belirtti.



