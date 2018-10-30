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Mıtchell’in Ziyareti Ertelendi

Lefkoşa, 30 Ekim 18 : ABD\'nin Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Wess Mitchell’in 1 Kasım’da Güney Kıbrıs’a yapacağı ziyaretin ertelendiği bildirildi.

Mıtchell’in Ziyareti Ertelendi

Lefkoşa, 30 Ekim 18 : ABD\'nin Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Wess Mitchell’in 1 Kasım’da Güney Kıbrıs’a yapacağı ziyaretin ertelendiği bildirildi.

30 Ekim 2018 Salı 10:43
Mıtchell’in Ziyareti Ertelendi
Lefkoşa, 30 Ekim 18 : ABD\'nin Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Wess Mitchell’in 1 Kasım’da Güney Kıbrıs’a yapacağı ziyaretin ertelendiği bildirildi.
Alithia gazetesi, diplomatik kaynaklara dayanarak aktardığı haberinde, Mitchell’in geliş tarihinin ilerleyen günlerde belirleneceğini yazdı.
Gazete, Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu’nun da Mitchell’in ziyaretiyle ilgili açıklama yaparak, Mitchell’in geliş tarihinin Exxon Mobil şirketinin sondaj tarihiyle herhangi bir ilgisi bulunmadığını söylediğini kaydetti.
(GE/ŞEB)

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