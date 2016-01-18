Mısırlı İşadamları Baf’ı Ziyaret Etti

Mısırlı işadamlarının, Baf’ı “Avrupa’ya giriş kapısı” addettikleri ve bu çerçevede, Baf makamları ile özellikle petrol sanayisi, gıda üretimi, turizm ve tekstil alanındaki işbirliğini ve ilişkileri geliştirme niyetinde oldukları bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, bir grup Mısırlı işadamının Baf’ta temaslarda bulunduğunu ve Baf Ticaret ve Sanayi Odası yetkilileriyle bir araya geldiğini kaydederek, Mısırlı işadamlarının Baf Sanayi Bölgesi’nde esansiyel yağ üreten bir fabrikaya yatırım yapacağını ve bu hususta bazı sözleşmeler imzalandığını yazdı.

Haberde, Rum Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Marios Dimitriadis’in de Mısırlı işadamlarının ziyaretine dair açıklamada bulunduğu ve Baf Marinası ile ilgili son durumun, Mısırlı işadamlarına aktarıldığını söylediği kaydedildi.