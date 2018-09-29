Mısırlı Balıkçıların Serbest Bırakılması Rum Basınında...

KKTC karasularını ihlal ettikleri gerekçesiyle tutuklanan 5 Mısırlı balıkçının, mahkeme tarafından verilen para cezasının ödenmesinin akabinde serbest bırakılması, bugünkü Rum basını haberlerine de yansıdı.

Fileleftheros gazetesi, balıkçı teknesinin ait olduğu şirketin müdürü Aristos Aristidu’nun Rum Haber Ajansı’na açıklama yaparak, dün KKTC’ye geldiğini, 3 bin 500 TL cezayı ödediğini ve balıkçıların serbest kalmasını sağladığını söylediğini yazdı.

Haberde, balıkçıların Girne Limanı’ndan dün öğleden sonra ayrıldıkları ve Limasol Limanı’na gittikleri kaydedildi.

