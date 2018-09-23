Mısırlı Balıkçıların KKTC’de Tutuklanması Konusunda Rum Yönetimi’nden Girişim

KKTC karasularını ihlal eden Mısırlı 5 balıkçının tutuklanmasıyla ilgili Rum Yönetimi tarafından BM nezdinde girişim yapıldığı bildirildi.

Alithia gazetesi, Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu’nun, Rum Yönetimi’nin yaptığı girişim sonucu, Mısırlı balıkçıların serbest bırakılması için yetkili makamların harekete geçtiğini söylediğini yazdı.

Gazete, BM Barış Gücü’nün Kıbrıs’taki Sözcüsü Alim Sıddık’ın da, durumla ilgili her iki tarafla temas halinde olduğunu söylediğini kaydederken, iki toplumlu Suç ve Suçlara İlişkin Konular Teknik Komitesi’nin de konuyla ilgili bilgilendirildiğini belirtti.

Haberde, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın konuyla ilgili yapmış olduğu açıklamalar da yer aldı.

RUM SİYASİ PARTİLERDEN TEPKİLER

Gazete, Rum siyasi partilerin Mısırlı balıkçıların tutuklanmasına tepki gösterdiğini da aktardı.

Habere göre, DİSİ, “KKTC’nin karasuları” ifadesinin kabul edilemez olduğunu ileri sürerek, yetkili makamların bir an önce harekete geçmesi gerektiğini kaydetti.

DİKO, bu gibi eylemlerin, KKTC ile Türk askerinin uluslararası hukuku ihlal ettiğinin ve kışkırtmaya çalıştığının bir göstergesi olduğunu iddia etti.

Ekologlar-Vatandaşlar İşbirliği, Dayanışma Hareketi ve EDEK de, bu gibi eylemlerin Ankara’nın ezeli hedeflerini ortaya koyduğunu ve Kıbrıs sorununun çözümü diyalogunu olumsuz etkilediğini öne sürdü.

Haber, diğer gazetelerde şu başlıklarla yansıtıldı:

Fileleftheros gazetesi: “Balıkçılar Bodrum Katında (Hapishanede)”

Haravgi gazetesi: “Tutuklanan Mısırlı Balıkçılar İşgal Bölgelerinde Üç Gün Tutuklu”

Simerini gazetesi: “5 Kişilik Mürettebat Atilla’nın Bodrumunda”.