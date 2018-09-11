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Mısır’dan Güney Kıbrıs’a Destek

Mısır’dan Güney Kıbrıs’a Destek

11 Eylül 2018 Salı 07:38
Mısır’dan Güney Kıbrıs’a Destek

Mısır Meclis Başkanı Dr. Ali Abdel Aal, Kıbrıs sorununa BM kararları çerçevesinde çözüm bulunmasına ve Rum tarafının tek yanlı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölge”  içerisindeki zenginliği “değerlendirme hakkına” destek belirtti.
Fileleftheros ve diğer gazetelere göre, Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris’in davetlisi olarak Güney Kıbrıs’ı ziyaret eden Abdel Aal, iki ülke arasındaki ilişkilerin çok üst düzeyde bulunduğunu ve bu ilişkileri daha da güçlendirme yönünde çalışmaya karar verdiklerini söyledi.
Mısır Meclis Başkanı Abdel Aal, “Mısır olarak Kıbrıs’ın MEB’indeki zenginlikleri kullanma hakkına tam destek veriyoruz. Mısır’ın, Kıbrıs’ın birliğini yeniden tesis etme çabalarına desteğimizi yeniden teyit ettik ve içişlerine karışma yönündeki her türlü çabayı da kınıyoruz. Kıbrıs sorununa BM kararları temelinde çözüm bulunmasını destekliyoruz” dedi.
Şilluris ile görüşmelerinde Güney Kıbrıs-Yunanistan-Mısır üçlü işbirliği konularını da ele aldıklarını anlatan Abdel Aal, Güney Kıbrıs’ın çeşitli uluslararası mercilerde, özellikle AP’ta Mısır’ın tezlerine verdiği desteğe teşekkür etti. 
Şilluris ise “aylar veya yıllar sonra değil, hemen sonuç getirecek eylem ve işbirliği anlaşmalarına bağlı kalacaklarını” kaydetti. İki ülke arasındaki işbirliğinin sonuç vermesi yönünde birlikte çalışmaya devam etme kararlılığını yineleyen Şilluris, Kıbrıs sorunu ve MEB ile ilgili destek beyanına teşekkür etti. 
Abdel Aal dün Rum Meclisi’ndeki Mısır’la Dostluk Grubu ile de bir araya geldi. Grup Başkanı Yorgos Lillikas, görüşmeyle ilgili yazılı açıklamasında, Mısır’ın Kıbrıs sorununun çözümüne, özellikle İslam İşbirliği Teşkilatı çerçevesinde verdiği desteğe teşekkür etti. Lillikas, Güney Kıbrıs’ın da AB içerisinde Mısır’ın elçiliğini yaptığını hatırlattı.

Son Güncelleme: 11.09.2018 11:11
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