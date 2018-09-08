Mısır Meclis Başkanı Güney Kıbrıs’ta Temaslarda Bulunacak



Lefkoşa, 8 Eylül 2018 : Mısır Meclis Başkanı Dr. Ali Abdel Aal’ın, Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris’in daveti üzerine 3 gün sürecek resmi temaslarda bulunmak için yarın Güney Kıbrıs’a gideceği haber verildi.



Haravgi gazetesi, Rum Meclisi’nden yapılan açıklamaya dayanarak, Mısır Meclis Başkanı ile beraberindeki heyetin Güney Kıbrıs’ta bulunacağı süre içerisinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis tarafından kabul edileceğini; aynı zamanda Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris’le görüşeceğini kaydetti.



Şilluris’in Dr. Aal ve heyeti onuruna resmi bir yemek vereceğini de yazan gazete, Mısır heyetinin bir dizi başka temasta daha bulunacağını ve aralarında Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis ile Maliye Bakanı Haris Yeorgiadis’in de bulunduğu bir dizi yetkiliyle görüşmeler yapacağını ekledi.



Mısır ile Güney Kıbrıs’ın, aralarındaki ilişki ve işbirliğinin düzeyini daha da yükseltmekte olduklarını yazan Fileleftheros ise, Mısır Meclis Başkanının Güney Kıbrıs’a yarın yapacağı ziyaretin, iki ülke arasında hali hazırda düzeyi yükseltilmiş olan ilişkilere ekleneceğini belirtti.



Gazete Mısır Meclis heyetinin, Derinya bölgesindeki ateşkes hattı ile Güney Lefkoşa ve Baf’taki tarihi ve kültürel yerleri ziyaret edeceklerini de ekledi.



(İY/FEZ)

