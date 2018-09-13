Mısır Meclis Başkanı Ali Abdel Aal’den Uçuşlara Dair Teyit

Mısır Meclis Başkanı Dr. Ali Abdel Aal’in, Güney Kıbrıs ile varılan İskenderiye ve Kahire Havalimanlarına yönelik ve buradan olan uçuşların serbest bırakılmasına ilişkin anlaşmanın, Mısır Meclisi tarafından onaylanacağı teyidinde bulunduğu belirtildi.



Alithia gazetesi Güney Kıbrıs’taki resmi temasları çerçevesinde dün Baf bölgesindeki tarihi yerleri gezen Mısır Meclis Başkanı Dr.Ali Abdel Aal’in, Baf Belediye Başkanı Fedonas Fedonas’a, İskenderiye ve Kahire’ye yönelik ve buralardan olan uçuşların serbest bırakılmasına ilişkin anlaşmanın meclis tarafından onaylanacağı teyidinde bulunduğunu yazdı.



Mısır Meclis Başkanı, Güney Kıbrıs ile Mısır arasındaki bu anlaşmanın onaylanmasıyla birlikte Baf’tan İskenderiye’ye yönelik direk uçuşların başlaması yolunun açılacağını ifade etti.