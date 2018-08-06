Mısır İle Sürdürülebilir Kalkınma Eğitimi İşbirliği Başladı

Güney Kıbrıs-Mısır arasındaki Sürdürülebilir Kalkınma Eğitimi konularındaki devletlerarası işbirliğinin başlangıç görüşmelerinin 31 Temmuz 2018’de Kahire’de tamamlandığı ve görüşmelere 120 eğitimci, akademisyen, teknokrat ve milletvekilinin katıldığı bildirildi.

Alithia’nın Rum Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya dayanarak “Kıbrıs-Mısır İşbirliğinin Başlangıcı… Eğitim Konularında” başlığıyla aktardığı habere göre, Sürdürülebilir Kalkınma Eğitimi konusunda Akdeniz Stratejik Planı’nın hayata geçirilmesi çerçevesindeki bu işbirliğinin ana eksenini, sürdürülebilir kalkınma eğitiminde politika, uygulama ve araştırma alanlarında ortak inisiyatif alınması maksadıyla devletlerarası işbirlikleri oluşturuyor.

Gazete, bu işbirliğinin 2 yıllık dönemi kapsadığı ve Rum Eğitim Bakanlığı’nın çevre ve sürdürülebilir kalkınma konularındaki sorumlu kurumu olan Pedagoji Enstitüsü ve Mısır’daki ana sürdürülebilir kalkınma eğitimi üretici ve uygulayıcı birim olan Mısır Sürdürülebilir Kalkınma Forumu tarafından uygulandığını haberine ekledi.