Mısır İle Güney Kıbrıs Arasında Afrodit Parseline Dair Önemli Bir Anlaşma İmzalanması Gündemde

Mısır ile Güney Kıbrıs arasında, ilerleyen günlerde Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” (MEB) içindeki “Afrodit” parseli (12. parsel) ile ilgili önemli bir anlaşma imzalanmasının gündemde olduğu bildirildi.

Alithia gazetesi, anlaşmanın, “Afrodit” parselinin Mısır’daki sıvılaştırma terminalleriyle bağlanmasını öngördüğünü kaydederken, bu haberin, Mısır Petrol Bakanı Tarık El Molla tarafından da teyit edildiğini yazdı.

Haberde, Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’in de haftaya Kahire’ye giderek temaslarda bulunacağı belirtildi.

