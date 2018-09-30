Mısır Büyükelçisinden Rum Hükümeti’ne 5 Balıkçının Serbest Bırakılmasıyla İlgili Teşekkür

Mısır’ın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Mai Taha Halil’in, Rum Hükümeti’ne, KKTC’de tutuklanan Mısırlı 5 balıkçının serbest kalması için gösterdiği çabadan ötürü teşekkürlerini sunduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, 5 Mısırlı balıkçının dün sabah 10.30’da Limasol Limanı’na vardıklarını ve Halil tarafından karşılandıklarını yazdı.

Habere göre Halil, balıkçıların sağ salim dönmüş olmalarından ve meselenin olumlu sonuçlanmasından duyduğu mutluluğu dile getirirken, tutuklama durumlarında, prosedürlerin daha uzun sürdüğünü, ancak Rum Hükümeti ile balıkçı teknesinin ait olduğu şirketin çabaları sonucu, balıkçıların 1 haftada serbest kaldıklarını söyledi.

