Mısır, Balıkçılar Konusundaki Gelişmeleri Takip Ediyor

Mısır Dışişleri Bakanlığının, KKTC makamlarınca yakalanan Mısırlı balıkçılarla ilgili gelişmeleri takip ettiği bildirildi.



Alithia gazetesine göre Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Abu Zaid yaptığı açıklamada, Bakanlıklarının, Mısırlı balıkçılarla ilgili gelişmeleri takip ettiğini, ayrıca balıkçıların serbest bırakılması amacıyla Rum Dışişleri Bakanlığı ve BM Barış Gücü ile temas halinde olduğunu ifade etti.



Gazete, İngilizce olarak yayımlanan “Egypt Today” adlı Mısır gazetesinde çıkan habere göre Rum Hükümeti’nin, BM Barış Gücü nezdinde konuyla ilgili yoğun girişimlerde bulunduğunu da belirtti.