Mihalis Mavros Unfıcyp Konusunda Konuştu

Lefkoşa, 3 Kasım 18 : Rum Yönetimi’nin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu Dördüncü Komitesi’ndeki Temsilcisi Mihalis Mavros’un, barış operasyonlarıyla ilgili bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Rum kesiminin barış operasyonlarının revize edilmesini tam anlamıyla desteklediğini söylediği belirtildi.

Fileleftheros gazetesine göre Mavros sözlerinin devamında, “ancak Kıbrıs’taki mevcut koşulların 1974 yılından bu yana değişmediğini, dolayısıyla UNFICYP’in varlığının mevcut görev ve hükümlerle sürmesinin, çözüm bulunana kadar hayati öneme sahip olduğunu” da ekledi.

(İY/ÖK)