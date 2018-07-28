Mıg Davasında kazanan Rum yönetimi

ULUSLARARASI TAHKİM MAHKEMESİ KARARI İLE 1 MİLYAR EURO ÖDEMEKTEN KURTULDU



Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasında var olan, yatırımların karşılıklı korunması anlaşması ihlal edildiği gerekçesiyle Andreas Vgenopulos ve diğerlerinin tazminat talebiyle Uluslararası Tahkim Mahkemesi’nde açtıkları ve kamuoyunda “MIG Davası” olarak bilinen davayı Rum yönetiminin kazandığı bildirildi.

Politis “MIG Davasında Zafer Kıbrıs’ın… 1 Milyardan Kurtulduk” başlıklı haberinde, Laiki Bank veya Marfin Investment Gruop (MIG) aleyhine açılan davada Uluslararası Tahkim Mahkemesi davacıların talebini reddettiği, Rum yönetiminin bu sayede hem 1 milyar 5 milyon Euro tazminat ödemekten kurtulduğu hem de dava masrafları için 5 milyon Euro alacağı belirtildi.

Gazeteye göre Güney’deki ekonomik kriz nedeniyle memorandum sürecine girilen 2013’te, Laiki Bank’ın kapatılması üzerine bu bankadaki yatırımlarını kaybeden Vgenopulos ve diğer 19 kişi, Güney Kıbrıs ve Yunanistan arasındaki “yatırımların karşılıklı korunması anlaşması”nın ihlal edildiği gerekçesiyle Rum yönetimi aleyhine Uluslararası Tahkim Mahkemesi’nde tazminat davası açmıştı.

