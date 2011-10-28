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Mideyi koruyor

Mide sorunlarıyla başı dertte olanlara iyi haber

Mideyi koruyor

Mide sorunlarıyla başı dertte olanlara iyi haber

28 Ekim 2011 Cuma 15:18
Mideyi koruyor
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Araştırmacılar alkolün mideye olan kötü yan etkilerinin çilekle yok edilebileceğini keşfetti. Henüz kesin olarak kanıtlanmış bir tedavi yöntemi olmasa da çilek mide ülseri tedavisinde yardımcı.

Bilim adamları 10 gün boyunca çilek yedirdikleri deney farelerine ethanol verdikleri zaman midelerinin bundan etkilenmediğini keşfetti. Barselona Üniversitesi'nden Sara Tulipani çileğin sadece iyi bir antioksidan olmadığını aynı zamanda vücudun antioksidan üretmesini sağlayan enzimleri harekete geçirdiğini belirtti.

Bilim adamları çileği çok tüketen insanların gastrik rahatsızlıkları önlediğini ve ülseri yavaşlattığını açıkladı. Uzmanlar ülser tedavisinden neden antioksidan içeren ilaçlara ihtiyaç duyulduğunun çileğin faydasının kanıtlanmasıyla açıklığa kavuştuğunu söylüyor.

Son Güncelleme: 28.10.2011 15:18
Anahtar Kelimeler:
MideSağlıkÇilek
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