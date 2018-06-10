Birleşmiş Milletler'in (BM) Cenevre Ofisi Genel Direktörü ve BM Genel Sekreteri’nin 2006–2008 yılları arasındaki Kıbrıs Özel Temsilciliğini yapmış Michael Möller, Atina-Makedonya Haber Ajansına verdiği demeçte, Kıbrıs sorununa da değindi.
Birleşmiş Milletler'in (BM) Cenevre Ofisi Genel Direktörü ve BM Genel Sekreteri’nin 2006–2008 yılları arasındaki Kıbrıs Özel Temsilciliğini yapmış Michael Möller, Atina-Makedonya Haber Ajansına verdiği demeçte, Kıbrıs sorununa da değindi.
Birleşmiş Milletler'in (BM) Cenevre Ofisi Genel Direktörü ve BM Genel Sekreteri’nin 2006–2008 yılları arasındaki Kıbrıs Özel Temsilciliğini yapmış Michael Möller, Atina-Makedonya Haber Ajansına verdiği demeçte, Kıbrıs sorununa da değindi.