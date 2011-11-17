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Meyve Tüketimi Miyom Riskini Azaltıyor

ABD'de yapılan bir araştırmada, meyve yiyen kadınlarda daha az miyom oluştuğunu ortaya çıkardı.

Meyve Tüketimi Miyom Riskini Azaltıyor

ABD'de yapılan bir araştırmada, meyve yiyen kadınlarda daha az miyom oluştuğunu ortaya çıkardı.

17 Kasım 2011 Perşembe 13:55
Meyve Tüketimi Miyom Riskini Azaltıyor
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ABD'de yapılan bir araştırmada, meyve yiyen kadınlarda daha az miyom oluştuğunu ortaya çıkardı.


Boston Üniversitesi araştırmacıları, 30'lu yaşlarındaki 23 bin siyahi kadınla yaptığı çalışmanın neticesinde, daha çok meyve yiyen ve A vitamini alan kadınlarda miyom oluşma riskinin daha az olduğunu belirtti.

Araştırmanın, miyom oluşma riski beyazlara oranla üç kat fazla olan siyahi kadınlarla yapılmasının nedeninin, yüksek risk durumunun beslenmeyle ilgisi bulunup bulunmadığını da ortaya koymak olduğu kaydedildi.

1995'ten başlayan "Siyahi Kadınların Sağlık İncelemesi" verilerinden yararlanılarak yapılan araştırma, günde 4 porsiyon meyve ya da sebze tüketen kadınlarda miyom oluşumunun günde bir porsiyon yiyenlere oranla yüzde 10 daha az olduğunu gösterdi.

Sebze ve meyve tüketimi ayrı ayrı incelendiğinde ise meyve tüketmenin miyom oluşma riskini azalttığı, ancak sebzenin bir etkisinin olmadığı tespit edildi.

Araştırmada, miyom riski ile alınan C ya da E vitamini miktarı arasında bağlantı olmadığı, ancak A vitamininin riski azaltmada etkisi olabileceği de saptandı.

Araştırmacılar, çalışmanın, beslenme şeklini değiştirmenin miyom oluşma riskini değiştirebileceğini tam olarak kanıtlamadığını, ancak ikisi arasında bazı ilişkiler olduğunu gösterdiğini vurguladı.

Rahimde gelişen iyi huylu tümörler olan miyomların büyüklüğü değişebiliyor. Kanser riski taşımayan miyomlar, bazen ağrılara sebep olabiliyor.

Son Güncelleme: 17.11.2011 13:55
Anahtar Kelimeler:
KadınMiyomTüketimi
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