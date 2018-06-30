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Mevduat Sahipleri Para Çekmek İçin Kooperatif Bankası’na Akın Etti!

Güney Kıbrıs’ta son günlerde, Rum Kooperatif Bankası’nın, “Eliniki” Bankası’na satılmasının söz konusu olmasıyla birlikte,  mevduatların tıraşlandığı Mart 2013’ü anımsatan korku senaryolarının hakim olmasına bağlı olarak mevduat sahiplerinin dün para çekmek için Kooperatif Bankası’na akın ettiği belirtildi.

Mevduat Sahipleri Para Çekmek İçin Kooperatif Bankası’na Akın Etti!

Güney Kıbrıs’ta son günlerde, Rum Kooperatif Bankası’nın, “Eliniki” Bankası’na satılmasının söz konusu olmasıyla birlikte,  mevduatların tıraşlandığı Mart 2013’ü anımsatan korku senaryolarının hakim olmasına bağlı olarak mevduat sahiplerinin dün para çekmek için Kooperatif Bankası’na akın ettiği belirtildi.

30 Haziran 2018 Cumartesi 08:37
Mevduat Sahipleri Para Çekmek İçin Kooperatif Bankası’na Akın Etti!

Güney Kıbrıs’ta son günlerde, Rum Kooperatif Bankası’nın, “Eliniki” Bankası’na satılmasının söz konusu olmasıyla birlikte,  mevduatların tıraşlandığı Mart 2013’ü anımsatan korku senaryolarının hakim olmasına bağlı olarak mevduat sahiplerinin dün para çekmek için Kooperatif Bankası’na akın ettiği belirtildi.
Alithia gazetesi, “Yeniden Mart 2013-Kooperatifteki Gelişmeler Mevduat Sahiplerini Panikletti” başlıklı haberinde, mevduat sahiplerinin para çekmek için Kooperatif Bankası’na giderek, kuyruklar oluşturduğunu yazdı.
Oluşan kuyruklarda protesto, tehdit ve bağırmaların hakim olduğunu yazan gazete, banka yetkililerin ise veznelerde para bulunmaması nedeniyle sadece 2 bin Euro’ya kadar para çekebilecekleri uyarısında bulunduğunu belirtti. 
Habere göre, bu uyarılara rağmen dün öğle saatlerine kadar 70 milyon Euro’yu aşkın para çekildi. 
Gazete, hafta sonunun araya girmesinden dolayı bankanın likit açısından olası bir sorunla karşılaşmadığı kaydedildi.
 


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Son Güncelleme: 30.06.2018 12:41
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