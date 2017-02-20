Güney Kıbrıs:
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20 Şubat 2017 Pazartesi 10:40

Metehan Geçiş Kapısı’nda Kktc’den Yasadışı Olarak Getirildiği İddia Edilen 300 Kilo Yeşil Biber Ve Karnabahar Ele Geçirildi

Metehan Geçiş Kapısı’ndaki Rum kontrol noktasında, Rum Gümrük Dairesi çalışanı tarafından yapılan kontrollerde, KKTC’den yasadışı olarak getirildiği iddia edilen 300 kilo yeşil biber ve karnabahar ele geçirildiği bildirildi.

Metehan Geçiş Kapısı'nda Kktc'den Yasadışı Olarak Getirildiği İddia Edilen 300 Kilo Yeşil Biber Ve Karnabahar Ele Geçirildi
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Lefkoşa, 20 Şubat 17 : Metehan Geçiş Kapısı’ndaki Rum kontrol noktasında, Rum Gümrük Dairesi çalışanı tarafından yapılan kontrollerde, KKTC’den yasadışı olarak getirildiği iddia edilen 300 kilo yeşil biber ve karnabahar ele geçirildiği bildirildi.

Alithia gazetesi, Rum Gümrük Dairesi personelinin, açık park yerindeki bir araca yükleme yapıldığını fark ettiğini ve yaptığı kontrolde, 100 kilo yeşil biber ele geçirdiğini kaydederek, araca ve biberlere el konduğunu; ayrıca biberleri yükleyen şahsa da 500 Euro para cezası kestiğini yazdı.

Haberde, aynı gün akşamüzeri, başka bir aracın daha kontrol edildiği ve araçta bulunan 60 kilo yeşil biber ile 120 kilo karnabahara el konduğu kaydedildi. Aracın sahibine 500 Euro para cezası kesildi.

11 KİLO HİNTKENEVİRİ ELE GEÇİRİLDİ

Bir diğer haberde ise, İngiliz Üs Polisi’nin, Cumartesi günü “Kolossi” bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonda, Limasollu iki gencin tasarrufunda 11 kilo hintkeneviri ele geçirdiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, ihbarı değerlendiren üs polisinin, Rum Polisi Narkotik Şube ekipleriyle işbirliği içerisinde, yürüyüşe çıkan gençleri takibe aldığını ve polisin gençleri, kontrol amaçlı durdurarak üstlerini aradığını; yapılan aramada da, 8 poşet içerisinde toplam 11 kilo hintkeneviri ele geçirdiğini yazdı.

Haberde, gençlerin dün, üsler mahkemesine çıkarıldığı ve aleyhlerinde 5’er günlük tutuklama emri verildiği belirtildi.

31 YAŞINDAKİ BALIKÇI KAYIP

Gazete, bir diğer haberinde de, 31 yaşındaki bir balıkçının, zıpkınla avlanmak için Baf bölgesinde 2 gün önce denize açıldığını, ancak geri dönmediğini yazdı.

Haberde, balıkçıyı arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

(GE/ŞEB)

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