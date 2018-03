Metabolizmanızı Hızlandıracak Egzersizler.

Kalan son birkaç kiloyu veremiyor musunuz? Suçlusu metabolizmanız olabilir Metabolizma hızlandırma Kalan son birkaç kiloyu veremiyor musunuz? Suçlusu metabolizmanız olabilir. Egzersiz programınızda bazı basit değişiklikler yaparak metabolizmanızı hızlandırabilir ve vücudunuzun daha fazla kalori yakmasına yardımcı olabilirsiniz. "ExerciseTV'de çalışan antrenör ve 101 Ways to Work out With Weights kitabının yazarı Cindy Whitmarsh "Kaslar, yağlardan daha fazla kalori yakar ve bu nedenle, ne kadar çok kas yaparsanız, dinlenmemetabolik hızınız o kadar yüksek olur" diyor.

"Kazandığınız her kas hücresi, siz uyurken bile kalori yakan, içinizdeki küçük bir ateşe benzer." İşte Whitmarsh'ın rutininizi ve metabolizmanızı hızlandıracak ipuçları ve egzersiz önerileri. Farklı egzersizler yapın Her gün bisiklete binmek ya da yürümek gibi hep aynı tür egzersizler yapıyorsanız, vücudunuzu alışılan düzenden kurtarmak ve daha fazla kas yapmak için farklı egzersizler yapın. Pazartesi koşmayı, salı merdiven çıkmayı, çarşamba ağırlık kaldırmayı, perşembe boks yapmayı, cuma bisiklete binmeyi ve cumartesi ip atlamayı deneyin.

Kalp Hızınızı Arttırın Kalp programınız esnasında en az 30 dakika süresince kalp atışlarınızı yüksek hızda tutmak metabolizmanızı hızlandıracak ve vücudunuzun daha hızlı yağ yakmasına yardımcı olacaktır. Whitmarsh, kalp atış hızınızı maksimum kalp atış hızınızın (yaşınızı 220'den çıkararak bu değeri bulabilirsiniz) yüzde 65 ile yüzde 85 arasında tutmanızı önermektedir. Bu mucizevi yağ yakma aralığını bulmak için, bu sayıyı önce 0,65 ve ardından da, 0,85 ile çarpın.

Daha sonra, o aralıkta kalmanıza yardımcı olması için, egzersiz yaparken bir kalp atış hızı monitörü kullanın. Aralıklı Egzersiz Yapmayı Deneyin Aralıklı egzersiz yapmak -- düşük yoğunluklu egzersizlerle birlikte yüksek yoğunluklu alternatif egzersizler -- hantal bir çalışma temposunu kıracak ve metabolizmanızı hızlandıracaktır. Whitmarsh "Kas yapıpegzersiziniz bittikten sonra da kalp atış hızınızı yüksekte tutuyorsanız daha fazla kalori yakarsınız" diyor. Devam Edin Metabolizmanızı hızlandırmanın son sırrı, aynı anda vücudunuzun birçok parçasını çalıştırarak kas oluşumunuzu en üst düzeye çıkaracak çok işlevli egzersizler seçmektir.

Whitmarsh'ın metabolizmanızı hızlandırmanız için önerdiği ilk beş egzersiz evde kolayca yapılabilir: 1. Dağcılar: Egzersize, ellerinizi ve dizlerinizi yere koyarak başlayın. Bir dizinizi kaldırarak göğsünüze yaklaştırın. Ayak parmaklarınızı yere dokunup geri çekerek dizlerinizi göğsünüze çekin. Hiç durmadan 20 ila 50 kez arasında tekrar edin. 2. Sekiz Sayılı Şınav: Egzersize ayakta başlayın. Ellerinizi yere koyun ve ayaklarınızı yüksek bir desteğe koyun.

Ayaklarınızı açın, şınav çekin, ayaklarınızı birleştirin, ayaklarınızı destekten indirin ve ayağa kalkın. 5 ila 15 kez arasında tekrar edin. 3. Pazu Bükme ve Omuz Ağırlık Çalışması Yaparak Çömelme: Ağırlıkları yan tarafınızda tutarak ayakta durun. Çömelin. Pazularınızı bükerek ayağa kalkın. Ağırlıkları omzunuzun üzerine kaldırın ve ağırlıkları yana indirin. 8 ila 15 kez arasında tekrar edin. 4. Pazuları Büküp Omuzları Yana Kaldırırken İleri Yürüme: Ağırlıklar elinizdeyken ayakta durun.

Sağ pazunuzu büküp sağ ayağınızla ileri adım atın. Aynısını sol tarafta tekrar edin. Daha sonra, sağ kolunuzu yana kaldırırken, sağ ayağınızla ileri adım atın. Aynısını sol tarafta tekrar edin. 10 kez tekrar edin. 5. Jimnastik Topunu Atıp Yakalama ve Baş Üzerine Kaldırma: Kollarınız düz ve bacaklarınız omuz genişliğinden biraz daha açık şekilde, önünüzde bir jimnastik topu tutun.

Kollarınızı düz tutarak ve karnınızı içinize çekerek topu başınızın üzerine kaldırın. Kalçalarınız yere paralel olacak şekilde çömelirken, topu aşağı doğru bırakın. Çömeldiğiniz en aşağı noktada, kollarınız düz olacak şekilde topu yakalayın. Ayağa kalkarken topu kaldırın. 10 ila 20 kez arasında tekrar edin.