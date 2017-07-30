Güney Kıbrıs:
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30 Temmuz 2017 Pazar 09:52

Mesaritis “Maraş Doğu’nun Kapısı-Batı’nın Kapısı”

Rum yönetiminin oluşturduğu “Maraş’ı Yeniden İnşa ve İskân Konseyi” Başkanı Nikos Mesaritis, konseyin Maraş’ın inkişafıyla ilgili düşünce ve önerilerini “Doğu’nun Kapısı-Batı’nın Kapısı” vizyonuyla şekillendirdiğini söyledi.

Mesaritis 'Maraş Doğu'nun Kapısı-Batı'nın Kapısı”
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“PLAJIN KULLANILMASI, ÖZGÜRLEŞMESİ VE AÇILMASI HALİNDE KENTİN İNKİŞAFINI ETKİLEMEZ”

 Rum yönetiminin oluşturduğu “Maraş’ı Yeniden İnşa ve İskân Konseyi” Başkanı Nikos Mesaritis, konseyin Maraş’ın inkişafıyla ilgili düşünce ve önerilerini “Doğu’nun Kapısı-Batı’nın Kapısı” vizyonuyla şekillendirdiğini söyledi.

Mesaritis Fileleftheros’a verdiği özel söyleşide, Maraş’ın “korkunç bir avantajı olduğunu, özde, Kıbrıs’ın bir kenti değil, uluslararası kent olması için çağdaş bir projeye yer bırakan boş kağıt olduğunu” söyledi.

Maraş’ın “bugün, zamanın ve denizin anılarını üzerinde bıraktığı tek ve en pahalı malzeme atölyesi olduğunu” söyleyen Mesaritis “Üniversitelerin ilgisini çeken, büyük bilimsel değere sahip ve kaçırılmaması gereken bir atölye” dedi.

Nikos Mesaritis Derinya plajının halka açılması kararıyla ilgili soruya karşılık “plajın kullanılmasının,  özgürleşmesi ve açılması halinde kentin inkişafını etkilemeyeceğini” belirterek “sadece plajın kullanılmasıyla sınırlı kalınıyor,  bina v.b. inşa edileceği anlaşılmıyor” dedi.

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