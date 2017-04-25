Güney Kıbrıs:
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25 Nisan 2017 Salı 08:46

“merkez Partiler” Papadopulos’u Destekleme Kararı Aldı

“Merkez Partiler” adıyla anılan DİKO, EDEK, Dayanışma Hareketi, Vatandaşlar İttifakı ve Ekologlar-Vatandaşlar İşbirliği partilerinin başkanları, Güney Kıbrıs’ta 2018 yılında gerçekleştirilecek başkanlık seçimlerinde ortak aday belirlemek amacıyla dün bir toplantı gerçekleştirdiler.

'merkez Partiler” Papadopulos'u Destekleme Kararı Aldı
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Lefkoşa, 25 Nisan 17: “Merkez Partiler” adıyla anılan DİKO, EDEK, Dayanışma Hareketi, Vatandaşlar İttifakı ve Ekologlar-Vatandaşlar İşbirliği partilerinin başkanları, Güney Kıbrıs’ta 2018 yılında gerçekleştirilecek başkanlık seçimlerinde ortak aday belirlemek amacıyla dün bir toplantı gerçekleştirdiler.

Alithia ve diğer gazeteler, “Merkez Partiler” olarak anılan beş partinin başkanlarının dün gerçekleştirdikleri görüşmede, Vatandaşlar İttifakı Başkanı Yorgos Lillikas’ın başkanlık adaylığından çekilmesini ve ortak aday olarak DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos’u desteklemesini istediklerini, buna karşın günün sonunda “merkez partilerin” başkanlık seçimine iki adayla katılacaklarının ortaya çıktığını yazdılar.

Habere göre, toplantı sonrasında EDEK Başkanı Marinos Sizopulos yaptığı açıklamada, DİKO, EDEK ve Dayanışma Hareketi olarak 2018 Başkanlık Seçimlerinde ortak başkan adayı olarak Nikolas Papadopulos’un desteklenmesini parti organlarına önerme kararı aldıklarını belirtti.

Sizopulos, Ekologlar-Vatandaşlar İşbirliği Başkanı Yorgos Perdikis’in ise bu konuyu ilk önce parti organlarına danışma kararı aldığını da vurguladı.

Gazete, Perdikis’in Papadopulos’un adaylığına karşı çıkmadığını ancak ilk olarak öneriyi parti organlarına danışacağını söylediğini belirtirken, hali hazırda başkanlık seçimlerinde aday olduğunu açıklayan Yorgos Lillikas’ın ise toplantıdan birkaç saat sonra yaptığı açıklamada, adaylığını geri çekmeyeceğini duyurduğunu yazdı.

Nikolas Papadopulos ise dünkü yazılı açıklamasında, adaylığına ilişkin desteklerinden ötürü Sizopulos ve Eleni Teoharus’a, adaylığını parti organlarına sunacak olmasından ötürü de Perdikis’e teşekkürlerini dile getirerek, merkez partilerin ülkenin siyasi değişimi ve sürdürülen başarısız Kıbrıs sorunu stratejisinden kurtulmak adına işbirliği yapmak kararı almalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

(SB/ÖK)

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