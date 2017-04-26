Merkez Partilerde Başkan Adayı Tartışmaları

“Merkez Partiler” şeklinde adlandırılan cephede yer alan DİKO, EDEK ve Dayanışma Hareketi’nin önceki günkü toplantılarında 2018 başkanlık seçimlerinde DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos’un adaylığını destekleme yönünde aldıkları kararın Güney Kıbrıs’taki yankıları sürüyor.

Politis gazetesi, Vatandaşlar İttifakı Başkanı Yorgos Lillikas’ın hali hazırda aday olacağını açıklaması ve üç partinin çağrılarına karşın adaylıktan çekilmeyeceğini belirtmesinin ardından Lillikas’ın partisi içerisinde bu kararının aksine sesler çıkmaya başladığını yazdı.

Habere göre, Lillikas’ın adaylığına en başından beri karşı olan Vatandaşlar İttifakı Başkan Vekili Stelios Amerikanos dün yaptığı açıklamada, Lillikas’ın hiçbir partinin desteği olmadan ikinci turda galip gelemeyeceğini, bu yüzden adaylığını yeniden gözden geçirmesi gerektiğini söyledi.

Gazete, Lillikas’ın ise partisi içerisindeki muhalif isimlerden haberdar olduğunu ancak şu ana kadar adaylıktan çekilme yönünde bir işaret ortaya koymadığını vurguladı.

Gazete ayrıca, merkez partiler arasında adlandırılan ancak Papadopulos’un adaylığına henüz kesin onay vermeyen Ekologlar ve Vatandaşlar İşbirliği Partisi Başkanı Yorgos Perdikis’in dün yaptığı açıklamada, Lillikas’ın adaylığını desteklemeleri durumunda beş partinin yer aldığı cephede bölünmeyi arttıracaklarını ifade ettiğini yazdı.

Perdikis, buna karşın her iki adayla da görüşmeler yapacaklarını ve verecekleri desteğin “açık çek olmayacağı” ifadelerini kullandı.