Meneu (Menevi) Sahilinde Çevre Felaketi...

Larnaka’ya bağlı Meneu (Menevi) bölgesinde, deniz kaplumbağalarının bulunması nedeniyle koruma altında olan “Spyros Beach” sahilinde çevre felaketi yaşandığı belirtildi.

Haravgi gazetesi, “Spyros Beach” sahilinde, tellerle çevrili olan alana, araçlarla girildiğini ve bunun büyük zarara neden olduğunu yazdı.

Gazete, çevre örgütleriyle birlikte Larnaka’da örgütlü bulunan diğer kuruşların olaya büyük tepki gösterdiğini belirtti.

