Menendez’e göre ABD’nin Türkiye hakkındaki görüşleri değişmeye başladı

New Jerseyli Demokrat Senatör Robert Menendez, ABD Dışişleri Bakanlığı ve Amerikan Kongresi’nin Türkiye hakkındaki görüşlerinin değişmeye başladığına inanç belirtti.

Fileleftheros’un “Doğu Akdeniz’de Yeni Amerikan Politikası… Senatör Menendez State Department’in Görüşünde Değişiklik Görüyor” başlıklı haberinde “Helen dostu senatör” diye nitelediği Menendez’in ABD’de yaşayan Rum ve Yunan destekçilerinin kendisi için düzenlediği seçim toplantısında yaptığı propaganda konuşmasına yer verdi.

Habere göre, Menendez, ABD Dışişleri Bakanlığı ve kongrenin Türkiye hakkındaki görüşlerinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eylemleri nedeniyle değişmeye başladığına inanç belirtti.

