MEME KANSERİNE KARŞI BİLİNÇLENDİRME SEMİNERİ

Meme Kanseri Farkındalık ve Bilinçlendirme Ayı etkinlikleri çerçevesinde Boğaztepe’de seminer düzenlendi.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği tarafından yapılan açıklamaya göre, Temel Onkoloji Uzmanı Mine Çağlar tarafından verilen seminerde, kanserin artık utanılan, korkulan ya da aşılamayacak bir hastalık olmadığı vurgulandı; erken tanının önemine dikkat çekildi.

“Meme Kanseri Nedir? Rahim Ağzı Kanseri nedir? Hastalığın Oluşumundaki Risk Faktörleri ve Önemli Belirtileri Nelerdir? Dikkat Edilmesi Gereken Önlemler Nelerdir? Erken Tanı Konusunda Neler Yapılması Gerektiği” gibi konularda dinleyicileri aydınlatan Çağlar, ardından katılımcıların sorularını cevapladı.

Seminerde, kanserle ilgili bilinçlendirici broşürler de dağıtıldı.

Seminere ev sahipliği yapan Kanser Hastalarına Yardım Derneği Boğaztepe bölge sorumlusu Özgül Özgüç bireylerin bilgilendirilmesine olanak sağlayan KHYD’ne ve Temel Onkoloji Uzmanı Mine Çağlar’a teşekkür etti.