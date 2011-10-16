Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

Meme Kanseri Farkındalık ve Bilinçlendirme Ayı

Meme Kanseri Farkındalık ve Bilinçlendirme Ayı etkinlikleri kapsamında Kilitkaya'da seminer

Meme Kanseri Farkındalık ve Bilinçlendirme Ayı

Meme Kanseri Farkındalık ve Bilinçlendirme Ayı etkinlikleri kapsamında Kilitkaya'da seminer

16 Ekim 2011 Pazar 19:39
Meme Kanseri Farkındalık ve Bilinçlendirme Ayı
banner238

 “Meme Kanseri Farkındalık ve Bilinçlendirme Ayı” etkinlikleri kapsamında yürütülen “Meme Kanseri ve Rahim Ağzı Kanserinde Farkındalık ve Bilinçlendirme” konulu seminerler dizisinin üçüncüsü Kilitkaya’da düzenlendi.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nin tanıtımı, amacı ve aktiviteleri hakkında Fezel Nizam ve Alsev Alibaba’nın verdiği bilgilerle başlayan seminer, Temel Onkoloji Uzmanı Mine Çağlar’ın sunumu ile devam etti.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, seminerde katılımcıları bilgilendiren Temel Onkoloji Uzmanı Mine Çağlar, kanserin artık utanılan, korkulan ya da aşılamayacak bir hastalık olmadığını ve hastalıkta erken tanının önemini vurguladı.

Çağlar; hastalığı erken tespit etmede bireyin önce kendi vücudunu tanıması için yapılması gerekenleri ifade ederken, erken teşhisin sağlıklı yaşam şartlarını tekrar kazanmayı artırdığına da değindi.

“Meme Kanseri Nedir? Rahim Ağzı Kanseri Nedir? Hastalığın Oluşumundaki Risk Faktörleri ve Önemli Belirtileri Nelerdir? Dikkat Edilmesi Gereken Önlemler Nelerdir? Erken Tanı Konusunda Neler Yapılması Gerektiği”” gibi konularda dinleyicileri aydınlatan Çağlar, ardından katılımcıların sorularını cevapladı. Kanser ile ilgili bilinçlendirici broşürler de dağıtıldı.

Seminere ev sahipliği yapan Kanser Hastalarına Yardım Derneği İskele Bölge Sorumlusu Ersin Nizam, seminere gösterdikleri ilgi nedeniyle Kilitkaya halkına ve bireylerin bilgilendirilmesine olanak sağlayan Temel Onkoloji Uzmanı Mine Çağlar’a teşekkür etti.

Son Güncelleme: 16.10.2011 19:39
Anahtar Kelimeler:
Meme KanseriMine çağlarKanser Hastalarına Yardım DerneğiSeminerBilinçlendirmeKilitkaya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anastasiadis: “Kıbrıs Müzakerelerinin Yeniden Başlaması Şimdilik İmkansız”
Anastasiadis: “Kıbrıs Müzakerelerinin Yeniden Başlaması Şimdilik İmkansız”
Mevduatlar Azaldı Krediler Arttı
Mevduatlar Azaldı Krediler Arttı
AGİT Basın Özgürlüğü Temsilcisi Güney Kıbrıs'taki Basın Özgürlüğünden Endişeli
AGİT Basın Özgürlüğü Temsilcisi Güney Kıbrıs'taki Basın Özgürlüğünden Endişeli

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim