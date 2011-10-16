“Meme Kanseri Farkındalık ve Bilinçlendirme Ayı” etkinlikleri kapsamında yürütülen “Meme Kanseri ve Rahim Ağzı Kanserinde Farkındalık ve Bilinçlendirme” konulu seminerler dizisinin üçüncüsü Kilitkaya’da düzenlendi.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nin tanıtımı, amacı ve aktiviteleri hakkında Fezel Nizam ve Alsev Alibaba’nın verdiği bilgilerle başlayan seminer, Temel Onkoloji Uzmanı Mine Çağlar’ın sunumu ile devam etti.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, seminerde katılımcıları bilgilendiren Temel Onkoloji Uzmanı Mine Çağlar, kanserin artık utanılan, korkulan ya da aşılamayacak bir hastalık olmadığını ve hastalıkta erken tanının önemini vurguladı.

Çağlar; hastalığı erken tespit etmede bireyin önce kendi vücudunu tanıması için yapılması gerekenleri ifade ederken, erken teşhisin sağlıklı yaşam şartlarını tekrar kazanmayı artırdığına da değindi.

“Meme Kanseri Nedir? Rahim Ağzı Kanseri Nedir? Hastalığın Oluşumundaki Risk Faktörleri ve Önemli Belirtileri Nelerdir? Dikkat Edilmesi Gereken Önlemler Nelerdir? Erken Tanı Konusunda Neler Yapılması Gerektiği”” gibi konularda dinleyicileri aydınlatan Çağlar, ardından katılımcıların sorularını cevapladı. Kanser ile ilgili bilinçlendirici broşürler de dağıtıldı.

Seminere ev sahipliği yapan Kanser Hastalarına Yardım Derneği İskele Bölge Sorumlusu Ersin Nizam, seminere gösterdikleri ilgi nedeniyle Kilitkaya halkına ve bireylerin bilgilendirilmesine olanak sağlayan Temel Onkoloji Uzmanı Mine Çağlar’a teşekkür etti.