“mektup-eıde Kavgası Devam Ediyor”

Rum hükümeti ile muhalefet partileri arasında başlayan, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e mektubu ve Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide ile ilgili çatışmanın devam ettiği haber verildi.

Lefkoşa, 11 Mayıs 17 (.): Rum hükümeti ile muhalefet partileri arasında başlayan, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e mektubu ve Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide ile ilgili çatışmanın devam ettiği haber verildi.

Simerini “Mektup-Eide Kavgası Devam Ediyor” başlıklı haberinde Rum Sözcü Vekili Viktoras Papadopulos’un dün katıldığı Sigma TV’nin bir programında yaptığı açıklamalara yer verdi.

Anastasiadis’in Guterres’e mektubunda Eide’den direkt söz etmediğini beliren Papadopulos “Başkan Eide hakkında ne dediyse kamuoyu önünde söyledi, bugün yapacakları baş başa görüşmede de kendisine söyleyecek” ifadesini kullandı.

Anastasiadis’in Guterres’e mektubunda şu anda müzakere masasında olan durumu anlattığını savunan Papadopulos, Anastasiadis’in bu sabah Eide’yle yapacağı yüz yüze görüşmede hem bu konuların ele alınacağını hem de Eide’nin Guterres’in mesajını aktaracağını kaydetti.

Papadopulos “Nikos Anastasiadis’in Kıbrıs sorununun çözümünü istemediğini düşünmek (ona) hakarettir. Başkan’ın gerçekten istediği; ilerleyebilmemiz için şikelerin son bulması, yakınlaşmaların doğru kaydedilmesidir. Türk tahrikleri dursun, çözüm için acele ediliyorsa, müzakere masasından sebepsiz yere iki ay kaçanın Başkan olmadığı düşünülmeli” dedi.

“KİMSE BİZİM TARAFI MÜZAKERELERDE MESELE ÇIKARMAKLA SUÇLAYAMAZ”

“Kimse bizim tarafı zorlanmakla veya müzakere masasında mesele çıkarmakla suçlayamaz” iddiasında bulunan Papadopulos, AKEL de dahil muhalefet partilerince yapılan eleştirilere Anastasiadis’in her zaman müzakere masasında olanların bilinciyle tepki gösterdiğini söyledi, şunları ekledi:

“Bu gelişmeler de Başkan’ı artık bazı konularda çok daha sert ve kesin olmaya zorluyor. Silahımız, devletlik varlığımız, Uluslararası Hukuk ve gerek bölgedeki gerek bölge dışındaki müttefiklerimizdir.”

Habere göre muhalefet partileri Anastasiadis’i “geç icraatta bulunmak ve tribünlere oynamakla” suçladıkları açıklamalar yaptılar.

AKEL Basın Sözcüsü Stefanos Stefanu “AKEL’in Anastasiadis’in Kıbrıs sorununda söylem değiştirdiği eleştirisi hükümettekileri şaşırtmamalı. Değişiklik, bütün vatandaşların fark edebileceği kadar bariz” dedi. Stefanu Anastsiadis’in “Herkes, müzakereler ışığı altında, özellikle de BM ile ilgili konularda açıklamalarında ve hareketlerinde dikkatli olmalı” uyarısını doğru bulduğunu, ancak Anastasiadis’in “Aniden kamuoyu önünde BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı’na patladığını” hatırlattı.

“ANASTASİADİS TRİBÜNLERE HİTAP EDİP SEÇİM MAKSATLI KONUŞUYOR”

“Gençler İttifakı” (Vatandaşlar İttifakı’nın Gençlik Örgütü) Başkanı Yorgos Larku Anastasiadis’in uzun zamandır yapması gerektiği gibi Türkiye’nin ve Eide’nin kabul edilmez tavrı konusunda BM nezdinde diplomatik girişimde bulunmak yerine tribünlere hitap ettiğini ve “başkanlık seçimleri maksatlı” konuştuğunu söyledi. Larku “Aslında, Sayın Eide ile müzakerelerdeki işbirliğini torpilledi, aynı zamanda da bizi BM ile çatışmaya sürükledi” ifadesini kullandı.

Dayanışma Hareketi Başkanı Eleni Theoharus, Anastasiadis’in ve AKEL’in Kıbrıs sorunuyla ilgili son anda ifade ettiği tezleri “fırsatçılık” diye niteledi.

Ekologlar Hareketi Vatandaşlar İşbirliği ise Anastasiadis’in Guterres’e mektubunda, Eide’nin geri çağrılması üzerinde durmadığına dikkat çekerek, Anastasiadis’in “kamuoyu önünde yaptığı açıklamalara rağmen aslında aynı politikaya devam ediyor göründüğünü” belirtti.

Haravgi, Stefanu’nun dünkü açıklamasında ayrıca “Başkan’ın, BM Genel Sekreteri’ne mektup göndereceğini, diplomatik normları da ihlal ederek mektubun içeriğini de açıklayarak ilan ettiğini izliyoruz” dediğini ve şunları da eklediğini yazdı:

“Ayrıca, meclisin yaptığı ve ELAM’ın değişiklik önerisiyle ilgili hatayı düzeltmek için DİSİ’nin inisiyatifiyle yasayı Yüksek Mahkeme’ye götürdü. Daha önce böyle bir şey yapmaya cesaret etmezdi”

(ŞA/HÖ)

