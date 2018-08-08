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Medvedev, KKTC’yi örnek gösterdi

Medvedev, KKTC’yi örnek gösterdi

08 Ağustos 2018 Çarşamba 07:54
Medvedev, KKTC’yi örnek gösterdi

GÜRCİSTAN’I ÜYE YAPMA  KONUSUNDA NATO’YA “KORKUNÇ ÇATIŞMA” UYARISI YAPTI
 

Rusya Federasyonu Başbakanı Dimitri Medvedev, Gürcistan’ı saflarına katma niyetine dikkat çekerek “diplomatik oyun” oynamakla suçladığı Kuzey Atlantik Paktı’nı (NATO) eleştirirken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni de örnek gösterdi.

Fileleftheros, “Sahte Devleti De Karıştırıyorlar… Aralarındaki Savaş Vesilesiyle Moskova’dan NATO’ya İğneleyici Sorular” başlıklı haberinde Rusya Federasyonu Başbakanı Medvedev’in, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni de mi NATO’ya katılmaya davet edecek” ifadesini kullandığını yazdı. 

Böylece Moskova ile Washington arasındaki ilan edilmemiş savaşa KKTC’nin de karıştırılmış olduğu yorumunu yapan gazete Medvedev’in, Gürcistan ile diplomatik oyun oynamakla suçladığı NATO’yu bilinçli davranıp “Gürcistan’ı saflarına katmayacağı umudunu dile getirerek “böyle bir hareketin korkunç bir çatışmaya neden olabileceği” uyarısında bulunduğuna dikkat çekti.

Rus Haber Ajansı TASS’ın kaynak gösterildiği habere göre “Kommersant” isimli Rus gazetesine verdiği mülakatta “Gürcistan’ın NATO’ya üyeliğine müsaade edilirse, Rusya’yı da içine alan çatışma olasılığı var” uyarısında bulunan Medvedev şöyle devam etti:

“Abhazya  ve Kuzey Osetya’yı bağımsız devlet görüyoruz. Oralarla dostane ilişkilerimiz ve askerî üslerimiz var. Herhangi başka bir ülke buraların, kendi ulusal toprağının parçası olduğunu iddia ederse bunun ağır sonuçları olabilir. Bundan ötürü  NATO liderliğinin, bu yönde herhangi bir adım atmayacak kadar bilinçli olduğunu umuyorum.”

Dimitri Medvedev NATO’nun , Gürcistan’ı saflarına almayı kabul etme taahhüdünü teyit ettiği son kararını “tamamen sorumsuz ve barışı tehdit eder bir tutum” dedi, şunları ekledi:

“Gürcistan’daki iç gerilimleri herkes biliyor. Bu ülke, bizim bağımsız devletler olarak gördüğümüz komşu topraklarının da kendisine ait olduğuna inanıyor, bu korkunç bir çatışmaya neden olabilir.  Bunu (NATO’yu kast ederek) neden yaptıklarını anlamıyorum. Bir diplomatik hileyse ve Gürcistan’ı saflarına alacaklarını sadece söylüyor ve gerçekleştirmek için herhangi bir adım atmayacaklarsa, o başka. Ama öyleyse, NATO’daki meslektaşlarımıza, bu oyunu oynamak için daha başka ne yapabileceklerini söylemelerini öneriyorum. Örneğin, Kosova’yı veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni üye olmaya davet edebilirler mi?Bu, dünyadaki durumu iyileştirecek mi?”

Politis haberi “Gürcistan Gibi ‘Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti’ ve Kosova Da… Rus Başbakan Gürcistan’dan Toprak Ayrılmasını İşgal Bölgeleri ve Kosova İle Kıyasladı” başlığıyla okurlarına aktardı. 
 

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Son Güncelleme: 08.08.2018 11:25
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